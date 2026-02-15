Obľúbeného herca vyhlásili za mŕtveho. Stále žije a len nedávno oslávil 100 rokov

Záber zo snímky Noc v múzeu, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Aj majster tesár sa niekedy utne. V tomto prípade však ide o trpkú chybu.

Dožiť sa 100 rokov je veľká vec a nie každý z nás má toľko šťastia pobudnúť na tomto svete tak dlho a ešte pri dobrom zdraví. Známemu hercovi menom Dick Van Dyke sa to v decembri podarilo a my mu znova gratulujeme a veríme, že sa ešte bude písať o mnohých jeho oslavách narodenín. Pred pár dňami však došlo k omylu a bol vyhlásený za mŕtveho. 

Ashley Roberts, ktorú môžete poznať zo skupiny Pussycat Dolls, v živom vysielaní rannej rozhlasovej šou urobila veľkú chybu a ohlásila, že Dick Van Dyke zomrel. „Dick Van Dyke zo seriálu Dawson’s Creek zomrel,“ uviedla, cituje portál UNILAD.

Veľká chyba, k akej by nemalo dochádzať

V tom momente zasiahol jej spolumoderátor Jamie Theakston, ktorý uviedol veci na pravú mieru. „Ale no tak, nie Dick Van Dyke,“ vyhŕklo z neho a svoju kolegyňu upozornil na to, že keď informuje o citlivej udalosti, nemôže urobiť takúto chybu.

V skutočnosti chcela hovoriť o úmrtí herca Jamesa Van Der Beeka, ktorého preslávila najmä úloha Dawsona Learyho v seriáli Dawsonov svet. Ako sme vás informovali, smutnú správu zverejnil portál Variety s odvolaním sa na oznámenie rodiny zverejnené na jeho oficiálnom profile na Instagrame. Van Der Beekovi diagnostikovali v roku 2023 kolorektálny karcinóm, pričom svoju diagnózu zverejnil o rok neskôr. S ochorením bojoval v súkromí, no verejnosť o svojom stave informoval otvorene. Zomrel vo veku 48 rokov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa James Van Der Beek (@vanderjames)

Prezradil svoje „tajomstvo“

Dick Van Dyke je zas televízna ikona, ktorá si len nedávno pripomenula veľké okrúhliny. Ešte pred niekoľkými rokmi Dyke opísal, čo je podľa neho tajomstvom jeho dlhovekosti.

Zásluhu na dosiahnutí tohto nádherného veku má podľa Dicka Van Dyka zmena životného štýlu, ktorou prešiel. Ešte v roku 1972 absolvoval protialkoholické liečenie a okrem toho bol aj tuhým fajčiarom. „Rozhodol som sa zbaviť alkoholu, cigariet a všetkých týchto vecí, čo je pravdepodobne dôvodom, prečo som stále tu,“ cituje jeho slová magazín People.

Ďalším jeho presvedčením je, že ľudí zvnútra zožiera nenávisť, no on ju k nikomu nikdy nepociťoval. Vyzdvihol aj fakt, že celý život sa venuje práci, ktorú miluje a podotkol, že si uvedomuje, aké je to zriedkavé.

Napriek svojmu vysokému veku Dick Van Dyke priznal, že sa cíti dobre a niekedy má dokonca viac energie, než ostatní ľudia naokolo. A je to z neho cítiť. Po zverejnení nového rozhovoru z dielne Today, ktorý vznikol pri príležitosti jeho nadchádzajúcich narodenín, mnohí vyjadrili tomuto mužovi obdiv.

„Vytriezvel a dal si život do poriadku. Aký úžasný muž,“ stojí v jednej z množstva pozitívnych reakcií. „Skutočná žijúca legenda a ikona. Zdá sa byť najláskavejším a najmilším človekom. Všetko najlepšie k stovke,“ doplnil niekto ďalší. V inej z reakcií sa ozvala osoba z brandže, ktorá mala tú česť stretnúť Dicka Van Dyka naživo a priznala, že ide o jednu z najláskavejších osôb, na akú môžete naraziť.

