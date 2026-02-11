Hollywood smúti: James Van Der Beek, známy ako Dawson Leary, zomrel po ťažkej chorobe vo veku 48 rokov

Foto: Instagram/vanderjames

Nina Malovcová
S ochorením bojoval v súkromí, no verejnosť o svojom stave informoval otvorene.

Herec James Van Der Beek, ktorého preslávila najmä úloha Dawsona Learyho v seriáli Dawsonov svet, zomrel vo veku 48 rokov.

O smutnej správe informoval portál Variety s odvolaním sa na oznámenie rodiny zverejnené na jeho oficiálnom profile na Instagrame. Van Der Beekovi diagnostikovali v roku 2023 kolorektálny karcinóm, pričom svoju diagnózu zverejnil o rok neskôr. S ochorením bojoval v súkromí, no verejnosť o svojom stave informoval otvorene.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa James Van Der Beek (@vanderjames)

Rodina žiada o súkromie

Rodina jeho úmrtie oznámila slovami: „Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojne zomrel. Posledné dni prežil s odvahou, vierou a pokorou. Je toho veľa, čo by sme chceli povedať o jeho želaniach, láske k ľuďom a posvätnosti času. Na to ešte príde čas. Teraz vás prosíme o pokojné súkromie, kým smútime za naším milujúcim manželom, otcom, synom, bratom a priateľom.“

Seriál, ktorý ho preslávil

Van Der Beek sa narodil v štáte Connecticut a herectvu sa venoval už počas stredoškolských rokov. Zásadný zlom prišiel v roku 1997, keď získal hlavnú úlohu v seriáli Dawson’s Creek, ktorý sa vysielal šesť sezón. Postava citlivého tínedžera z malého mesta sa stala symbolom generácie a emotívna scéna po rozchode s Joey, ktorú stvárnila Katie Holmes, sa neskôr premenila na známe internetové meme.

Popri seriáli si zahral aj vo filme Drsná hra, za ktorý získal cenu MTV Movie Award, a objavil sa aj v ďalších projektoch, medzi nimi Jay a Mlčanlivý Bob vracajú úder či Pravidlá príťažlivosti. Neskôr hosťoval v seriáloch Myšlienky vraha, Ako som spoznal vašu matku a CSI: Kybernetická kriminalita a zúčastnil sa aj tanečnej súťaže Tanec s hviezdami.

Zanechal po sebe manželku Kimberly Brook a šesť detí.

