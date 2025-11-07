Nedomyslené a nezmyselné. V Dunaji, k vašim službám sa nazbierali momenty, ktoré divákom kazia dojem z pozerania

V súčasnosti diváci sledujú už dvanástu sériu obľúbeného dobového seriálu, ktorý sa začal vysielať v roku 2023. Za tie roky stihli tvorcovia predstaviť nespočetne postáv aj zápletiek, pričom sa v príbehu posúvajú roky dopredu a stále viac sa približujú najhorším obdobiam druhej svetovej vojny. Krutosť v seriáli tak stúpa, no podľa divákov spolu s ňou prišlo aj prehliadanie detailov.
Medzi 11. a 12. sériou nenastala prestávka a seriál Dunaj, k vašim službám plynulo beží ďalej. V súčasnosti Helga čelí takzvanej Sofiinej voľbe, zatiaľ čo Klára stojí pred popravou. Holubec a Imrich sa do seba pustili a diváci sa obávajú, že či po návrate Jula neskončí v ohrození aj Michal, keďže by ho mohol spoznať a obviniť z toho, že predtým ušiel. Navyše osudy nie sú isté ani v prípade Kudličku, Šarloty či Dávida, ktorý možno skončí bez detí.
Veľa zápletiek, málo dotiahnutých detailov
Posledné epizódy boli naplnené drámou, ktorá rozhodne bude pokračovať aj budúci týždeň. Napriek tomu diváci už teraz začali diskutovať o tom, že niektoré detaily boli vynechané a hoci by sa mohli vysvetliť neskôr, už bude neskoro, keďže tak ukázali, že niektoré veci sú v seriáli nedomyslené. V príspevkoch, ako napríklad tu alebo tu, sa pozorní diváci zamerali na viacero postáv, vrátane Kláry a Leny.
Hlavná vec, ktorá divákom nedá spávať, je to, že ešte predtým, než Kláru odviedli, nikto jej nedal vedieť, že jej synovec zomrel. Koniec koncov je stále Kučerová, no informácia, že Oto zomrel pri bombardovaní, sa k nej nedostala. Nebola tak ani na jeho pohrebe a takmer to pôsobí, akoby už ani nebola súčasťou tej rodiny.
Rovnako otázky visia aj nad Eviným pohrebom. Ani na ten sa Klára nedostavila, pričom sa nik nepýtal prečo a chýbala tam aj Lena, hoci boli s Evou dobré priateľky. Dokonca natoľko, že jej kedysi prenechala svoj kabaret. Zároveň nerozumejú, že hoci bola v nemocnici stále pri vedomí, nedoriešila, čo bude po jej smrti s deťmi. Plán B pritom mohla mať prichystaný už dávno, keďže vedela, že ak by sa čokoľvek stalo, nemohol by ich dostať Dávid pre svoj pôvod.
„Tieto posledné časti mi prídu naozaj odfláknuté zo strany scenáristov. Nepáči sa mi, že Eva nevyriešila, čo bude s deťmi. Chápem, že takto mohli vytvoriť ďalšiu dejovú linku (Evin brat), ale myslím si, že každá matka, ktorá by bola na Evinom mieste a vie, že sa blíži jej koniec, by riešila, čo bude s deťmi po jej smrti, o to viac na Evinom mieste, keďže nemohli priznať otcovstvo. Tiež sa čudujem, že Kláru nikto nehľadal, ani na pohrebe nikomu nechýbala… Niekedy sú/boli v seriáli úplne zbytočné scény, zdĺhavé (napríklad v minulosti scény s malým Ondríkom), a toto sa do seriálu nezmestí? Že si najbližší nevšimnú, že Klára zmizla? Je to len seriál, ale tak myslím si, že by sa mohol snažiť priblížiť realite, čo sa týka týchto vzťahov. Tiež sa Klára nikdy nedozvie, že zomrel Oto? Veď je jeho rodina a s Kučerovcami vychádza celkom dobre. No neviem… Dávajú nám samé „zvraty“, ale je toho až moc a niektoré veci absolútne nedoladené, len rýchlo-rýchlo dačo, nech sa deje… A potom seriál stráca na kvalite,“ opísala diváčka.
Ďalšia jej prízvukovala: „Evita je veľmi povrchná, čo sa týka deja. Ale všetci ju oslavujú ako veľkú scenáristku. Podľa toho, čo tu čítam príspevky, tak mám pocit, že fakt to natáča podľa nálady, alebo len tak. Scény bez zmyslu. Hlavné je, že natočí ďalší diel. Mala by trochu viac logicky rozmýšľať.“
