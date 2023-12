Obľúbené kúpele na severe Slovenska riešia existenčné problémy, hrozí im konkurz. Vedenie ich chce zachrániť

Konateľ spoločnosti Pieniny Resort skonštatoval, že za sebou majú historicky najvyššie prevádzkové výsledky. Aj napriek tomu momentálne známe kúpele Červený Kláštor Smerdžonka bojujú o prežitie. Ozvali sa totiž starí veritelia, informuje portál Index.

Otvoria vo februári?

Kúpele na severe Slovenska majú do konca januára prestávku a podľa všetkého by mali znova otvoriť od 1. februára. To všetko sa však udeje za predpokladu, že vedenie presvedčí veriteľov svojím záchranným plánom. Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka čelia problémom po tom, ako sa v septembri obrátila na súdy spoločnosť FM Design, ktorá požiadala o vyhlásenie konkurzu spoločnosti Pieniny Resort.

„Na súde uviedla, že eviduje voči prevádzkovateľovi kúpeľov pohľadávky vyše 83-tisíc eur. Tá vznikla ešte za dodávku nábytku, ktorý bol dodaný v priebehu roka 2012,“ píše Index. Ešte v roku 2017 firma Pieniny Resort pohľadávku uznala a zaviazala sa, že do roku 2021 ju uhradí, čo sa nestalo. Firma FM Design tiež v podaní uviedla, že existujú ďalší traja verejne známi veritelia prevádzkovateľa kúpeľov.

Konkurzné konanie im spôsobilo problémy

Proti pohľadávkam sa konateľ Pieniny Resort Peter Pihorňa bráni a tvrdí, že ide o účelové vyhlásenie konkurzu s cieľom vytvoriť na jeho spoločnosť tlak. „V jednom prípade ide o premlčanú pohľadávku, v druhom prípade ide o pohľadávku, ktorú neúčinne previedli na veriteľa spriaznené osoby a v ostatných troch prípadoch ide o sporné pohľadávky – právne vzťahy neboli kreované riadne konateľmi spoločnosti,“ skonštatoval.

Podľa posledných hospodárskych výsledkov sa zdalo, že kúpele majú nastavený stúpajúci trend a spĺňajú predpoklady k ďalšiemu rastu, no aktuálne dianie ich dostáva do náročnej situácie. „V dôsledku začatého konkurzného konania sme sa dostali do problémov, keďže nám neplánovane vznikli vysoké náklady spojené s našou právnou obranou a súčasne sme museli odstraňovať prekážky, ktoré nám vytvárali osoby spojené s menšinovým vlastníkom, ktoré do novembra 2023 ešte riadili prevádzku,“ vysvetlil Pihorňa.

Konateľ zároveň dodáva, že so spolupracovníkmi robia všetko pre to, aby prevádzka kúpeľov ostala zachovaná a spolu s ňou aj pracovné miesta pre zamestnancov.