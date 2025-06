O tomto skrytom klenote ste možno nikdy nepočuli: Na jednej z najkrajších malých pláží Európy ste za 3 hodiny

Počasie láka vyraziť niekam na dovolenku. Ak ešte nemáte vybrané, kam by ste radi šli, máme pre vás tip. V Grécku nájdete jednu z najkrajších pláží. Úplne vás očarí.

Pokojné more a krásne výhľady

Ako informuje Mail Online, pláž Assos je jednou z najlepších pláží na Kefalónii. Nájdete ju na severozápadnom pobreží ostrova. Nachádza sa blízko rovnomennej dedinky, vďaka čomu si kedykoľvek môžete odskočiť na niečo osviežujúce či niečo dobré pod zub. Assos je podľa návštevníkov pôvabná kamienková pláž v malebnej zátoke.

Podľa webu Amazing Kefalonia jedinečnú atmosféru dopĺňa neďaleký hrad a borovicový les. Navyše, voda je tu pokojná, bez vysokých vĺn a ako stvorená na relax. Mnohí si pochvaľujú aj to, že tu voda nie je príliš hlboká. Je však potrebné myslieť na to, že budete potrebovať vhodnú obuv.

Dokonalé miesto na relax

Dôkazom, že to tu ľudia milujú, sú aj recenzie na TripAdvisore. Jeden z návštevníkov píše, že je to dokonalé miesto na relax s krásnym výhľadom. Viacerí udávajú, že pláž je síce menšia, no vskutku očarujúca.

Samozrejme, žiadne miesto neuspokojí všetkých. Niektorým sa nepozdáva, že je pláž kamenistá. Nájdu sa takí, ktorí si dokonca myslia, že toto miesto sa ani plážou nazvať nedá. Iným tu chýbajú toalety či sprchy.

Na ostrove Kefalónia ste z viedenského letiska za približne dve hodiny. Letenky kúpite už od 114 eur. K Assosu sa následne dostanete za približne hodinu cesty autom.