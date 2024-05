Objednaný tovar budete mať rýchlo, už do 60 minút: Známy reťazec spustil na Slovensku novinku, testuje ju v tejto predajni

Výdajné boxy si už obľúbili zákazníci naprieč celým Slovenskom. Pôvodne sa u nás začali objavovať najmä v súvislosti s kuriérskymi spoločnosťami a poskytli pohodlný štýl vyzdvihovania objednaných balíkov. Postupne sa tento druh vybavovania objednávok stáva populárny aj v rôznych obchodných reťazcoch, najnovšie napríklad v sieti drogérií dm drogerie markt. Spoločnosť o tom informuje na svojom webe.

Nový koncept odberného miesto dmBOX spustila drogéria ešte koncom apríla, pričom takýto box slúži na objednanie zaplateného tovaru online. Zaujímavosťou je, že pri expresnom dodaní dm garantuje možnosť vyzdvihnutia už do 60 minút, čo je na domáce pomery skutočne rýchla alternatíva. Daná objednávka bude v boxoch uložená maximálne 14 dní a prevziať si ju zákazníci môžu kedykoľvek počas otváracieho času predajne.

„Keďže orientácia na zákazníkov a ich potreby je pre nás v dm absolútnou samozrejmosťou, neustále sa zamýšľame nad tým, ako im nakupovanie uľahčiť, spríjemniť a zároveň zefektívniť. Preto aktuálne rozširujeme portfólio svojich služieb o dmBOXy, vďaka ktorým budú môcť nakupovať ešte rýchlejšie a pohodlnejšie. A keďže až 40 % všetkých zákazníkov dm využíva službu expresné vyzdvihnutie, veríme, že rozšírenie portfólia o túto službu bude vítané,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Ako z ďalších informácií vyplýva, testovanie dmBOXu momentálne prebieha v predajni bratislavského obchodného centra Aupark. „Ďalšie dmBOXy by mali byť nasadené v priebehu nasledujúcich mesiacov aj do ďalších predajní, ktoré to priestorovo umožňujú,“ špecifikovala dm na svojom webe. Reťazec týmto krokom reaguje na aktuálne nákupné trendy a zároveň na potreby svojich zákazníkov.