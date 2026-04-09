Obete uškrtil a rozrezal: Vrah z Gilgo Beach sa teraz priznal, je jedným z najznámejších sériových vrahov

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Priznal sa k sérii vrážd na Gilgo Beach.

Architekt Rex Heuermann sa v stredu priznal k ôsmim vraždám spáchaným v Spojených štátoch, uviedli v stredu miestne médiá. Heuermann podľa všetkého rozštvrtil telá svojich obetí v sérii dlho nevyriešených zločinov známych ako vraždy na Gilgo Beach.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Šesťdesiatdvaročný Heuermann sa pred súdom v okrese Suffolk priznal k únosu, mučeniu a zabitiu ôsmich žien. Pokiaľ sudca príjme jeho priznanie, hrozí mu trest odňatia slobody na doživotie, uviedla televízna stanica PIX11. Architekt Heuermann, ktorého úrady po prvý raz zadržali v júli 2023 pred jeho kanceláriou na Manhattane, spočiatku trval na svojej nevine.

Vyšetrovanie prinieslo dôkazy

Podľa úradov boli v priebehu 17 rokov obeťami ženy, ktoré sa živili prostitúciou, a muž ich zavraždil a pochoval na odľahlých miestach vrátane úseku cesty vedúcej pozdĺž opustenej pláže na druhej strane zátoky oproti miestu, kde býval.

V roku 2022 však úrady zamerali svoje vyšetrovanie na Heuermanna po tom, čo sa zistili, že je registrovaným vlastníkom vozidla, v ktorom bola jedna z obetí spozorovaná. Niektoré dôkazy polícia našla v jeho rodinnom dome v obci Massapequa Park.

Heuermann je otcom dvoch detí a v čase vrážd bol ženatý. Podľa agentúry AP obžalovaný na internete často vyhľadával informácie týkajúce sa vyšetrovania vrážd, pričom pokladal i otázky ako: „Prečo sa nepodarilo chytiť sériového vraha z Long Islandu?“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak máte tento typ hesla, okamžite ho zmeňte. Experti na kyberbezpečnosť posielajú varovanie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac