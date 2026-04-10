Obdivuje Viktora, čo všetko zvláda: Jozef Banáš prehovoril o tom, ako to naozaj vyzerá u Vinczeovcov

Nie je to len o každodenných povinnostiach a pracovnom tempe – keď do rodiny pribudne dieťa, obráti život hore nohami. A to platí dvojnásobne pre známe osobnosti, ktoré žijú svoj život pred verejnosťou. Presne to sa udialo v rodine Vinczeovcov.
Adela s Viktorom prežívajú veselé časy, ktoré sa točia okolo ich adoptovanej dcérky. Stala sa centrom ich rodinného sveta, ale aj témou uplynulých týždňov, keďže nikto nečakal, že slávny pár si adoptuje ďalšie dieťa. Z vnučky sa teší aj dedko, spisovateľ a publicista Jozef Banáš, ktorý pre Báječnú ženu prezradil, čo si zaujímavé všimol u bábätka.
Radosť a zodpovednosť v živote Vinczeovcov
V rozhovore sa otvorene vyjadril, ako sa malá zmena v rodine prejavila na živote jeho dcéry a jej partnera. Podľa jeho slov príchod vnučky priniesol do ich života obrovskú radosť. “Bola to nečakaná správa, hoci sme vedeli, že Adelka s Vikim boli na takzvanej čakačke. Ale keď už to prišlo a teraz človek vidí to božie stvorenie… Štyri mesiace mala, keď ju priniesli,” rozplýval sa otec Adely Vinczeovej.
Ako ďalej pokračoval, Maxík aj nová vnučka zmenili kompletne život známej dvojice. “Viktor je neskutočne zodpovedný otec. Skladám úctu, to je úžasné. Prebaľuje, varí, stará sa aj o Adelu. Keď príde domov, všetko je nachystané,” nechýbali ani slová chvály na adresu Viktora Vinczeho.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zdá sa, že každá žena by ho Adele mohla závidieť. Jozef Banáš zároveň dodal, že momentálne sa so svojou manželkou venujú Maxíkovi vo zvýšenej miere. Malé šidlo býva častejšie u nich doma. “No obidvaja to zvládajú bravúrne,” pochválil opäť Adelu a Viktora.
Nahlásiť chybu v článku