Ich rodina sa opäť rozrástla: Vinczeovci mali privítať druhé adoptované dieťatko

Adela a Viktor Vinczeovci patria medzi páry, ktoré si svoje súkromie chránia, no o to viac zaujmú každou novou správou zo svojho rodinného života.
Najnovšie informácie naznačujú, že v ich domácnosti mohlo pribudnúť ďalšie dieťa, čím by sa ich rodina opäť rozrástla. Ako uvádza denník Nový Čas, ktorý sa odvoláva na zdroj z ich blízkeho okolia, Adela a Viktor Vinczeovci by mali mať adoptované druhé dieťatko, hoci samotní manželia túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Tri roky, ktoré im zmenili život
Maximilián je už viac než tri roky neoddeliteľnou súčasťou rodiny Vinczeovcov a jeho príchod zásadne zmenil rytmus ich života. Koncom roka 2022 sa rozhodli pre adopciu po tom, čo sa im nepodarilo založiť rodinu prirodzenou cestou, a odvtedy sa ich dni nesú v znamení rodičovstva, ktoré prežívajú naplno.
Pri príležitosti troch rokov s Maxíkom sa Viktor Vincze vrátil v spomienkach na momenty, keď sa ich spoločný príbeh len začínal: „Pred tromi rokmi prvýkrát prišiel k nám domov. Pamätám si presne, ako spal vo vajíčku, aký bol ľahký, ticho dýchal a ja som sa bál, či to celé zvládneme. Prvé prebdené noci, slzy od únavy, smiech aj bez očividného dôvodu,“ opísal koncom minulého roka úprimne.
