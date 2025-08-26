Občiansky môžete nechať doma: Slovákov čaká novinka pri voľbách, táto skupina občanov si ju vyskúša už v septembri

S dokladmi v mobile sa bude dať už aj voliť, a to najbližšie pri doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré budú 6. septembra. Možnosť preukázať sa elektronickým občianskym preukazom chce rezort vnútra pilotne otestovať pri voľbách starostu v bratislavskej Petržalke.
Informoval o tom v utorok štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák. Doplňujúce voľby starostu alebo poslancov budú v 33 samosprávach. Pôvodne sa mali konať aj v ďalších 11 obciach, no neprihlásil sa tam žiaden kandidát. MV preto príde na jeseň s návrhom legislatívy, ktorou chce riešiť tzv. nefunkčné obce.
Petržalka ako testovacia pôda
„Už 6. septembra, keď budú doplňujúce komunálne voľby, budú mať napríklad voliči v Petržalke pri voľbe starostu možnosť využiť elektronickú občianku. Uvidíme, aký bude záujem z ich strany, uvidíme, ako na to budú reagovať členovia okrskových volebných komisií,“ povedal Kaliňák na utorkovej tlačovej konferencii.
„Ideme pilotne do Petržalky, je to najväčšie sídlisko v strednej Európe, kde je aj koncentrácia mladých ľudí a strednej generácie výrazne vyššia ako kdekoľvek inde. A tam si ideme otestovať to, čo je dôležité pri akejkoľvek digitalizácii – dobrovoľnosť a záujem. Nevieme, koľko voličov príde a netušíme, koľko z tej masy bude mať novú občianku, a preto to necháme úplne na dobrovoľnosti,“ dodal.
Riešenie pre nefunkčné obce
Štátny tajomník zároveň informoval, že rezort chce riešiť budúcnosť obcí, v ktorých sa opakovane nehlási žiaden kandidát na starostu či do obecného zastupiteľstva. „Rešpektujeme, ak nikto nechce kandidovať, ale neakceptujeme stav, že budeme ako v lotérii, keď budeme stále vyhlasovať doplňujúce voľby, ale nebude pre koho,“ povedal Kaliňák.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka.
Rezort vnútra eviduje od spustenia zatiaľ vyše 280 000 stiahnutí aplikácií eIdentita a eDoklady. Digitálne doklady využili Slováci podľa Kaliňáka už vyše 700 000-krát. Službu rezort spustil 15. apríla. Elektronické doklady akceptuje polícia, Slovenská pošta aj mnohé ubytovacie zariadenia.
