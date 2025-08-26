Občiansky môžete nechať doma: Slovákov čaká novinka pri voľbách, táto skupina občanov si ju vyskúša už v septembri

Ilustračná foto: TASR/Martin Medňanský

Nina Malovcová
TASR
Volebná revolúcia začína v Petržalke.

S dokladmi v mobile sa bude dať už aj voliť, a to najbližšie pri doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré budú 6. septembra. Možnosť preukázať sa elektronickým občianskym preukazom chce rezort vnútra pilotne otestovať pri voľbách starostu v bratislavskej Petržalke.

Informoval o tom v utorok štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák. Doplňujúce voľby starostu alebo poslancov budú v 33 samosprávach. Pôvodne sa mali konať aj v ďalších 11 obciach, no neprihlásil sa tam žiaden kandidát. MV preto príde na jeseň s návrhom legislatívy, ktorou chce riešiť tzv. nefunkčné obce.

Petržalka ako testovacia pôda

„Už 6. septembra, keď budú doplňujúce komunálne voľby, budú mať napríklad voliči v Petržalke pri voľbe starostu možnosť využiť elektronickú občianku. Uvidíme, aký bude záujem z ich strany, uvidíme, ako na to budú reagovať členovia okrskových volebných komisií,“ povedal Kaliňák na utorkovej tlačovej konferencii.

„Ideme pilotne do Petržalky, je to najväčšie sídlisko v strednej Európe, kde je aj koncentrácia mladých ľudí a strednej generácie výrazne vyššia ako kdekoľvek inde. A tam si ideme otestovať to, čo je dôležité pri akejkoľvek digitalizácii – dobrovoľnosť a záujem. Nevieme, koľko voličov príde a netušíme, koľko z tej masy bude mať novú občianku, a preto to necháme úplne na dobrovoľnosti,“ dodal.

Riešenie pre nefunkčné obce

Štátny tajomník zároveň informoval, že rezort chce riešiť budúcnosť obcí, v ktorých sa opakovane nehlási žiaden kandidát na starostu či do obecného zastupiteľstva. „Rešpektujeme, ak nikto nechce kandidovať, ale neakceptujeme stav, že budeme ako v lotérii, keď budeme stále vyhlasovať doplňujúce voľby, ale nebude pre koho,“ povedal Kaliňák.

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka.

Rezort vnútra eviduje od spustenia zatiaľ vyše 280 000 stiahnutí aplikácií eIdentita a eDoklady. Digitálne doklady využili Slováci podľa Kaliňáka už vyše 700 000-krát. Službu rezort spustil 15. apríla. Elektronické doklady akceptuje polícia, Slovenská pošta aj mnohé ubytovacie zariadenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Donald Trump vystrašil verejnosť: Na ruke mal obrovskú modrinu. Ľudia majú obavy o jeho zdravotný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac