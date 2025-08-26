Donald Trump vystrašil verejnosť: Na ruke mal obrovskú modrinu. Ľudia majú obavy o jeho zdravotný stav

Verejnosť má obavy, on tvrdí, že je v kondícii.

Americký prezident Donald Trump mal v pondelok na pravej ruke viditeľnú modrinu. Nejde pritom o ojedinelý úkaz, upozorňujú agentúra AP i magazín Forbes. Trump bol so značnou škvrnou na pravej ruke prekrytou mejkapom videný už uplynulý piatok a následne sa menšia modrina cez víkend objavila aj na jeho ľavej ruke.

Podľa Forbesu takéto úkazy vyvolávajú už dlhšie obavy o zdravotný stav 79-ročného prezidenta USA, píše TASR. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tvrdí, že Trumpove modriny zodpovedajú podráždeniu pokožky, aké mu spôsobuje „časté podávanie rúk aj užívanie aspirínu“.

Novinári si všimli nové podliatiny

Najnovšie modriny pokrývali väčšinu chrbta Trumpovej pravej ruky, pričom novinári si ich všimli počas toho, ako v pondelok ráno podpisoval v Oválnej pracovni výkonné nariadenie a následne aj počas jeho stretnutia s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom.

Trumpa zachytili pritom už cez víkend médiá s menšou modrinou na ľavej ruke, zatiaľ čo krátko predtým – počas piatkovej návštevy múzea People’s House vo Washingtone – bol videný so značnou škvrnou prekrytou hrubou vrstvou mejkapu na chrbte pravej ruky.

Podľa stanice NBC News mal americký prezident modriny na pravej ruke prinajmenšom od augusta minulého roka už niekoľkokrát, a to aj v novembri a vo februári, počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Bielom dome. Biely dom ich najskôr pripisoval len častému potriasaniu rúk. Opakoval tým Trumpove slová z jeho decembrového rozhovoru pre časopis Time, v ktorom pripísal svoj stav „podávaniu rúk s tisíckami ľudí“.

Oficiálne vysvetlenie lekára

V júli však Biely dom zverejnil list od prezidentovho lekára Seana Barbabellu, v ktorom sa uvádza, že Trumpove modriny „zodpovedajú miernemu podráždeniu mäkkých tkanív z častého podávania rúk i užívania aspirínu,“ ktorý prezident berie ako súčasť „štandardnej kardiovaskulárnej prevencie“.

Z listu vyplynulo, že Trumpovi bola diagnostikovaná chronická žilová nedostatočnosť, čo však Barbabella označil za „benígny a bežný stav, najmä u osôb starších ako 70 rokov“. Podľa ďalších testov však u prezidenta „neboli zistené žiadne známky hlbokej žilovej trombózy ani arteriálneho ochorenia,“ konštatoval ďalej lekár. Takéto vyšetrenie podnietili prezidentove sťažnosti na opuchnuté členky.

Najstarší prezident v úrade

Trump, ktorý nastúpil v januári opätovne do úradu ako vôbec najstarší prezident USA, sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou a kognitívnymi schopnosťami. V tomto smere dlhodobo kritizoval svojho predchodcu vo funkcii, 82-ročného exprezidenta Joea Bidena, ktorého označoval za vetchého i psychicky nespôsobilého na výkon funkcie.

Samotné Trumpove prejavy už počas jeho poslednej predvolebnej kampane, v ktorých si plietol názvy miest, krajín i mená svetových lídrov, vyvolali pochybnosti o jeho psychickej zdatnosti. Barbabella však v apríli po komplexnej lekárskej prehliadke skonštatoval, že Trump je „vo výbornom zdravotnom stave“, čo sa týka kognitívnych i fyzických schopností.

