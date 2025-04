O tomto pravidle zrejme neviete, riskujete pokutu až 800 eur: Ak ho porušíte, polícia nebude mať zľutovanie

Cyklistická sezóna je v plnom prúde. Pokiaľ aj vy patríte medzi milovníkov tohto dopravného prostriedku, mali by ste mať prehľad aj o povinnej výbave. Pokiaľ vás totiž polícia zastaví a vy ju nebudete mať, hrozí vám pokuta. A ak na bicykli nafúkate viac ako 1 promile, môžete byť ľahší o stovky eur.

Ak muži zákona pri cestnej kontrole zistia, že váš bicykel nemá predné biele (súvislé alebo blikanie umožňujúce) svetlo, zadné červené svetlo, povinné odrazové prvky ani funkčný zvonček, neriskujete len pokarhanie – v blokovom konaní hrozí pokuta do 60 eur.

Ak vec bude postúpená na dopravný inšpektorát (napríklad pri opakovanom priestupku), suma sa môže vyšplhať až na 300 eur. Takéto sankcie vyplývajú z § 55 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zo sadzobníka, ktorý ministerstvo vnútra naposledy aktualizovalo 1. apríla 2024.

Vyhláška č. 134/2018 Z. z. podrobne určuje, čo bicykel musí mať: vpredu biele svetlo (trvalé alebo prerušované), vzadu červené, k tomu červenú odrazku, vpredu bielu, oranžové na pedáloch a v lúčoch oboch kolies, a jasne počuteľný zvonček; brzdiť musia dve na sebe nezávislé brzdy a riadidlá nesmú končiť „holou“ trubkou.

Pre elektrobicykle platia rovnaké pravidlá – iba svetlá sú obvykle integrované do rámu alebo blatníka. Osvetlenie je povinné nielen v noci, ale aj za zníženej viditeľnosti – teda pri hmle, daždi či v tuneli.

Ak cyklista spôsobí nehodu a ukáže sa, že nemal svetlá, poisťovňa môže časť škody vymáhať späť (tzv. regres). Deti do pätnásť rokov musia navyše nosiť prilbu vždy a dospelí aspoň mimo obce; nedodržanie prilby pridáva ďalších 10 až 50 eur.

Najjednoduchšou obranou pred pokutou je rýchla kontrola „svetlo-zvonček-odrazka“ pred každou jazdou. LED svetlá nabíjané cez USB si viete zbaliť do vrecka a pripojiť aj k power-banke, takže hliadke ukážete, že chybu okamžite odstraňujete; v praxi to často znamená napomenutie namiesto pokuty.

Reflexný pásik na ruke či batohu síce vyhláška nevyžaduje, no viditeľnosť zvyšuje natoľko, že policajti pri nočnej kontrole vedia „prižmúriť oko“.

A ako je to s alkoholom na bicykli?

Od roku 2016 je možné jazdiť na bicykli s 0,5 promile – avšak len po cyklochodníku alebo v zastavanom území obce. Mimo obce platí nulová tolerancia.

Ak však s alkoholom do 1 promile bicyklujete mimo obce alebo po bežnej ceste, môže vám hliadka na mieste uložiť blokovú pokutu od 30 do 50 eur. Ak odmietnete zaplatiť, alebo ide o opakovaný priestupok, prípad sa postúpi dopravnému inšpektorátu, ktorý má kompetenciu vymerať sankciu až do 150 eur.

Pri hodnote nad 1 promile už nehľadí na to, či ste v obci alebo mimo nej – pokuta v blokovom konaní môže vyskočiť až na 650 eur a v správnom konaní dosiahnuť 150 až 800 eur, pričom pri recidíve či spôsobenej nehode býva horná hranica pravidlom.