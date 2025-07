O prácu príde až 300 ľudí, známy predajca ohlásil veľké prepúšťanie. Zasiahne predovšetkým týchto zamestnancov

Azda najvýraznejší európsky hráč v segmente online predaja parfémov a kozmetiky ohlásil veľké škrty. Tie sa majú dotknúť približne 10 % terajších zamestnancov. Vedenie spoločnosti Notino avizovalo potrebu zmeniť pracovnú štruktúru.

Notino sa približne za 20 rokov svojho pôsobenia dokázalo vypracovať na firmu európskeho rozmeru. Obrat spoločnosti bol v poslednom finančnom roku na úrovni 1,3 miliardy eur a počet zamestnancov sa pohyboval okolo čísla 3 000. Ako dnes už vieme, práve zamestnanecká štruktúra prejde zmenou. Informuje o tom český portál Forbes.

Prepúšťanie by sa malo týkať zhruba troch stoviek pracovníkov, väčšinou v strednom a vrchnom manažmente. Spoločnosť údajne rastie príliš rýchlo a jej vedenie muselo zasiahnuť skôr, ako by sa dostalo do problémov. Trend optimalizácie pracovnej siete manažérov pritom môžeme vo väčších firmách pozorovať už približne dva roky. Cieľom je prioritne zefektívniť interné a schvaľovacie procesy prostredníctvom menších a pružnejších tímov.

To je aj prípad Notina. „Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Odchádzajú ľudia, ktorí s nami boli roky. Nie vďaka chybám alebo výkonu, ale pretože sa firma mení,“ uviedol na margo vzniknutej situácie CEO Zbyňěk Kocián. Okrem toho potvrdil, že vo firme sa zlučujú oddelenia a posilňujú sa vzťahy medzi jednotlivými pracoviskami. Výsledkom by malo byť efektívnejšie fungovanie.

„V určitej chvíli sme sa stali firmou, kde sa viac schvaľuje, než doručuje. Transformácia pre nás znamená návrat ku kultúre, na ktorej sme to celé postavili: jednoduchosti, ťahu na bránku a dôvere v ľudí,“ dodal Kocián. Podľa dostupných správ už Notino začalo s doručovaním výpovedí. Adresátmi sú hlavne manažéri, vrátane tých vrcholových (z pôvodného počtu 9 ich ostalo iba 6, pozn. red.), a tiež pracovníci zákazníckej podpory.

Notino prehralo súd so značkou Chanel

O súdnom spore medzi spoločnosťami Notino a Chanel sme vás informovali ešte v roku 2023. Luxusnej značke sa totiž nepáčilo, že český obchodník predáva jej parfumy.

Približne šesťročný spor zdanlivo rozuzlil verdikt súdov z konca roka 2023, ktorý spoločnosti Notino prikázal odhaliť svojich dodávateľov. Pointa súdneho procesu spočívala v tom, že Chanel si distribútorov a predajcov svojich produktov starostlivo vyberá. Podľa slov luxusnej značky, chce pri ich predaji zachovať auru exkluzivity, a tiež nastavenú úroveň. Partnerov si preto volí podľa vlastných štandardov, Notino medzi nich v Českej republike ale nepatrí.

Parfumy známej spoločnosti však Notino aj tak vo svojom e-shope má, čo sa zástupcom francúzskeho gigantu, pochopiteľne, nepáči. Práve z tohto dôvodu podali žalobu a v roku 2023 aj uspeli. Notino sa následne odvolalo, no súdy v apríli tohto roka pôvodný verdikt potvrdili.

Paradoxne, celá situácia môže mať prekvapujúcejšie rozuzlenie, ako by si mnohí mysleli. Chanel Notino nežiada, aby predaj produktov zastavilo, ale aby prezradili, kto im ich dodáva. Proti takýmto dodávateľom následne podnikne právne kroky.