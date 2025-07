Na Slovensku zatvorili všetky čerpacie stanice, zamestnanci ostali bez výplat. V kontroverznom prípade teraz nastáva posun

Keď sa minulý rok objavili správy o akvizícii všetkých čerpacích staníc Benzinolu spoločnosťou OMV, zdalo sa, že by všetko mohlo prebehnúť hladko. Vedenie Benzinolu s pracovníkmi podpísalo dohodu o ukončení pracovného pomeru a deklarovalo, že zamestnancom vyplatí všetky peniaze, na ktoré majú nárok. Situácia sa však zmenila, no po roku by v nej mohol nastať posun.

V prípadoch, keď firma alebo podnikateľ nedisponuje finančnými prostriedkami a nastane krach, majú zamestnanci nárok na kompenzáciu z takzvaného garančného fondu. Celá situácia okolo Benzinolu bola odlišná, nakoľko sa spoločnosť nedostala do konkurzu a nebola ani riešená v rámci konkurzného konania. Nestalo sa tak ani napriek veľkým dlhom voči štátnym inštitúciám či poisťovniam.

Tomuto kroku sa dlho bránil samotný majiteľ. Kým Sociálnej poisťovni v stanovisku uviedol, že situácia je iba dočasná a nezavinená, pričom vynakladá všetky prostriedky na to, aby svoje záväzky uspokojil, pri trestnom stíhaní orgánom tvrdil, že Benzinol nemá finančné prostriedky na úhradu miezd bývalým zamestnancom. Tak či onak, týmto prieťahom je, zdá sa, koniec. Podľa výpisu z Registra úpadcov začal Okresný súd Nitra voči eseročke konkurzné konanie.

Veľké dlhy

Prípad Benzinolu sa začal mediálne riešiť ešte počas uplynulého leta. Bývalí zamestnanci sa vtedy sťažovali, že okrem peňazí, na ktoré mali nárok, nedostali financie ani za odpracovaný apríl. Celá vec sa napokon natiahla a trvá prakticky až doteraz, no vďaka konkurznému konaniu by sa mohla posunúť vpred.

Navrhovateľom konania je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že firma Benzinol dlhuje Finančnej správe SR viac ako milión eur, záväzky tiež eviduje Sociálna poisťovňa (540-tisíc eur) a zdravotné poisťovne (spolu vyše 150-tisíc eur). Z toho vyplýva, že sieť čerpacích staníc trpela finančnými problémami.

Pozitívny nie je ani pohľad na hospodárske výsledky spoločnosti. Posledným ziskovým obdobím boli roky 2020 a 2021, keď Benzinol vykázal zisk v súčte viac ako 2 milióny eur. Od roku 2022 však už iba hromadil straty – tie kumulatívne predstavovali 6,3 milióna eur.

Webová stránka bývalej siete čerpacích staníc už dlhší čas nefunguje, aktivitu, pochopiteľne, nebadať ani na sociálnych sieťach. Benzinol na nich v minulosti nekomunikoval ani akvíziciu svojich čerpacích staníc.