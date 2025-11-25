Slováci sa hrnú do kina na pokračovanie filmu, ktorý zarobil niekoľko stoviek miliónov. Podľa niektorých je sklamaním

Patríte medzi milovníkov muzikálov? Máme pre vás skvelú správu. Pokračovanie slávneho príbehu s ešte slávnejšími herečkami – Arianou Grande a Cynthiou Erivo je konečne tu.
Kráľovstvo Oz opäť privítalo divákov v druhej časti veľkolepej muzikálovej ságy Čarodejka: Druhá časť (Wicked: For Good). Pričom pokračovanie nadväzuje presne tam, kde prvý film skončil.
Môžete sa tešiť na Arianu Grande a Cynthiu Erivo
Elphaba (Cynthia Erivo) žije v ústraní hlbokých lesov a sleduje, ako sa z nej vinou šíriacich sa klamstiev stáva zlá čarodejnica. Proti nej stojí dvojica manipulátorov – Madame Morrible a Čarodejník, ktorí ovládajú verejnú mienku a budujú jasné rozdelenie na dobro a zlo. Ako svoju tvár dobra využívajú Glindu (Ariana Grande), ktorá sa postupne mení na symbol nádeje v krajine Oz. Hoci sa snaží splniť svoju novú rolu, rozpor medzi povinnosťou a spomienkami na priateľstvo s Elphabou ju hlboko trápi.
Vzťah oboch čarodejok zostáva jadrom príbehu, a to aj napriek tomu, že ho skúša príchod princa Fiyera. Ten stojí medzi nimi a jeho city pridávajú do deja romantické i dramatické napätie.
Má hodnotenie 95 %
Vzhľadom na to, že úvodná snímka sa stala celosvetovým fenoménom, zarobila viac ako 650 miliónov dolárov a vyslúžila si až desať nominácií na Oscara, očakávania od pokračovania sú mimoriadne vysoké. Druhá časť dorazila do slovenských kín len pred pár dňami, konkrétne 20. novembra 2025. Počas prvého víkendu zarobila 70-tisíc eur a vyšvihla sa na druhé miesto rebríčka sledovanosti.
V čase písania tohto článku jej na filmovom portáli ČSFD svieti hodnotenie 65 %, na IMDb 7,2/10, no na Rotten Tomatoes až 95 %.
„Je to pekná rozprávočka pre všetky romantické duše. Krásne kostýmy, výprava a väčšina piesní,“ chváli jeden z divákov.
„Som ohromený.“
„Dvojka nemá také silné myšlienky ako jednotka, ale pár sa ich tu nájde, hlavne o sile priateľstva. Piesne sú však vydarené a držia film stále na veľmi slušnej úrovni,“ pridávajú sa ďalší.
Našli sa však aj takí, ktorí druhú časť kritizujú a tvrdia, že prvá časť je oveľa lepšia.
„Sklamanie!“
„Nechce sa mi veľmi urážať film, ktorý je očividne pre dievčatá vo veku od 12 do 15 rokov. No doslova všetko tu je horšie ako v prvom diele.“
„Najzbytočnejší a najprázdnejší film roka,“ píšu diváci na ČSFD.
