Nový rok začal Putin prejavom o vojne: Rusov vyzval, aby podporili hrdinov na fronte. Hovoril aj o víťazstve

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Putinov prejav bol odvysielaný na polostrove Kamčatka, teda prvom ruskom regióne, ktorý vstúpil do roku 2026.

Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom tradičnom silvestrovskom prejave v stredu povedal, že jeho krajina verí vo víťazstvo na Ukrajine, kde Moskva vedie už takmer štyri roky trvajúcu vojnu.

Putinov tradičný prejav bol prvýkrát odvysielaný na ďalekovýchodnom polostrove Kamčatka – prvom ruskom regióne, ktorý vstúpil do roku 2026. Šéf Kremľa v ňom vyzval Rusov, aby „podporili našich hrdinov“ bojujúcich na Ukrajine, a povedal: „Veríme vo vás a naše víťazstvo.“

Odkaz bojovníkom na Ukrajine

Šťastný nový rok zaželal aj „bojovníkom a veliteľom“ na Ukrajine a povedal: „Milióny ľudí v Rusku, verte mi, myslia na vás.“

Konflikt na Ukrajine si vyžiadal obrovské ľudské obete, pričom sa odhaduje, že len vojenské straty na oboch stranách doposiaľ dosahli desaťtisíce mŕtvych.Vladimir Putin sa stal prezidentom Ruskej federácie na Silvestra v roku 1999, keď nečakane odstúpil jeho predchodca Boris Jeľcin.

S krátkou prestávkou medzi rokmi 2008-12, keď ho v Kremli nahradil Dmitrij Medvedev, je ním doteraz, a na základe ústavnej zmeny z roku 2020 ním môže zostať až do roku 2036. Televízny silvestrovský prejav, ktorý pokračuje v tradícii založenej sovietskym vodcom Leonidom Brežnevom, je v Rusku obľúbenou sviatočnou udalosťou a sledujú ho milióny domácností. Vysiela sa v štátnej televízii tesne pred polnocou v každom z 11 časových pásiem Ruska.

