Nové obchodné centrum rastie ako z vody, bude tu McDonald’s či obľúbené lacné diskonty. Obohatí nenápadnú lokalitu

Ak chcete v Bratislave a jej blízkom okolí navštíviť nákupné centrá či retailové parky, k dispozícii máte pomerne široké portfólio komplexov. Práve menšie retail parky sú v súčasnosti trendom a vyhľadávajú ich mnohí tuzemskí spotrebitelia. Jedna takáto obchodná zóna rastie aj na okraji nášho hlavného mesta.
Dôvodov, prečo sú retailové parky také populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.
Pochopiteľne, pomerne široké možnosti nakupovania majú aj mnohí Bratislavčania, ktorým sa okrem regionálnejších obchodných areálov núka tiež niekoľko veľkých nákupných centier. Vo všeobecnosti doteraz platí, že z tohto hľadiska sú takpovediac najviac zanedbávané mestské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice.
Tie najzásadnejšie obsluhuje obchodná zóna na križovatke ulíc Svornosti, Kazanská a Slovnaftská. K nej by už čoskoro mal pribudnúť ďalší retailový park s názvom Podunajská Brána. Nachádzať sa bude na výjazde z mesta v južnej časti Podunajských Biskupíc.
Strategická pozícia
Projekty retailových parkov v poslednej dobe pribúdajú najmä na okraji väčších miest či vo frekventovaných satelitných obciach. Takéto umiestňovanie nie je náhodné a má viacero dôvodov. V prvom rade sa developeri snažia obchodné zóny zasadiť tak, aby zachytávali čo najviac tranzitujúcich obyvateľov. Zároveň, ako to je v prípade Podunajských Biskupíc, je tiež cieľom obslúžiť narastajúce množstvo ľudí v rozvíjajúcom sa predmestí.
Konkrétne Podunajská Brána má potenciál okrem dvoch mestských častí ponúknuť služby aj cestujúcim na rušnej trase v smere na Rovinku a Dunajskú Lužnú.
Realizácia projektu začala ešte v prvých mesiacoch tohto roka, pričom avizovaný termín dokončenia stavby taktiež pripadol na aktuálny rok. My sme vás o plánoch developera prvýkrát informovali v marci.
McDonald’s či nové diskonty
Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však realizuje iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.
Bratislavský retail park zaplnil voľné priestory blízko Ulice Svornosti a tvorený bude tromi objektmi. Prvý bude mať dve podlažia a tvar písmena L, druhá budova je plánovaná so štandardnými obdĺžnikovým pôdorysom a jedným podlažím. Plánované sú tu obchodné prevádzky rôzneho typu.
V treťom objekte by svoj domov mala nájsť prevádzka rýchleho občerstvenia. K projektu, pochopiteľne, patrí aj parkovanie pre viac ako 250 vozidiel.
Už dlhší čas je známe, že pozíciu fastfoodu obsadí McDonald’s. Populárna sieť zverejnila niekoľko pracovných ponúk a v súčasnosti už stavba pokročila do takej fázy, že je pripravovaná prevádzka jasne rozpoznateľná. Okrem toho pribudol aj propagačný banner spoločnosti. Ďalšie značky kompetentní bližšie nešpecifikovali, no avizovali „tradičné“ zloženie z diskontných reťazcov, predajcov nábytku, módy, lekárne či drogérie.
Podľa dostupných informácií sa však už začína črtať aj zloženie obchodníkov. Portál interez ako prvý informoval o tom, že do Podunajskej Brány mieri nový nemecký diskont Woolworth. Zároveň, v retailovom parku by mal otvoriť tiež holandský Action či napríklad Sinsay. V tesnom susedstve už funguje prevádzka spoločnosti Lidl.
