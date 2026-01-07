Nový lacný reťazec otvorí ďalšie slovenské predajne. Diskont pokračuje v expanzii aj po novom roku

Slovenský maloobchodný trh zažil počas minuloročnej jesene očakávaný vstup nemeckého diskontného hráča. Woolworth prišiel pod Tatry s ambicióznymi plánmi a už v prvých týždňoch sa mu podarilo otvoriť viacero predajní. V expanzii bude spoločnosť pokračovať aj v aktuálnom roku a známe sú minimálne tri ďalšie lokality, do ktorých plánuje vstúpiť.
Ako sme vás ešte v decembri informovali, malo by sa tak stať v Martine, Prievidzi a Rimavskej Sobote. V súčasnosti už poznáme aj konkrétne termíny, diskont ich zverejnil na svojom oficiálnom webe.
V Martine to stihne ešte počas januára
Z dostupných informácií vyplýva, že predajňa v Martine by mala byť zákazníkom sprístupnená 22. januára. Konkrétne sa tak stane v mestskej obchodnej zóne v lokalite Košúty, kde už v súčasnosti nájdeme viacerých známych predajcov.
Následne sa 5. februára otvorí prevádzka v Prievidzi, ktorá sa bude nachádzať v severnej časti mesta v shopping zóne pri Tescu. Druhé februárové otvorenie prebehne o týždeň neskôr v Rimavskej Sobote a podľa zverejnenej adresy tu bude reťazec súčasťou retailového parku OC Spektrum.
„Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ uviedol na margo expanzie ešte v závere vlaňajška Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.
Ako pri otváraní prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall avizovali zástupcovia spoločnosti, v roku 2026 by chceli na našom trhu otvoriť zhruba 20 nových obchodov. Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.
Viac o predajcovi Woolworth
Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby – od dekorácií a domácich potrieb cez elektroniku, drogériu a darčeky až po oblečenie.
Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov. Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou.
