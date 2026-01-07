Nový lacný reťazec otvorí ďalšie slovenské predajne. Diskont pokračuje v expanzii aj po novom roku

Foto: TS Woolworth

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Po aktívnom decembri pokračuje nový diskontný reťazec v ďalšej slovenskej expanzii.

Slovenský maloobchodný trh zažil počas minuloročnej jesene očakávaný vstup nemeckého diskontného hráča. Woolworth prišiel pod Tatry s ambicióznymi plánmi a už v prvých týždňoch sa mu podarilo otvoriť viacero predajní. V expanzii bude spoločnosť pokračovať aj v aktuálnom roku a známe sú minimálne tri ďalšie lokality, do ktorých plánuje vstúpiť.

Ako sme vás ešte v decembri informovali, malo by sa tak stať v Martine, Prievidzi a Rimavskej Sobote. V súčasnosti už poznáme aj konkrétne termíny, diskont ich zverejnil na svojom oficiálnom webe.

V Martine to stihne ešte počas januára

Z dostupných informácií vyplýva, že predajňa v Martine by mala byť zákazníkom sprístupnená 22. januára. Konkrétne sa tak stane v mestskej obchodnej zóne v lokalite Košúty, kde už v súčasnosti nájdeme viacerých známych predajcov.

Následne sa 5. februára otvorí prevádzka v Prievidzi, ktorá sa bude nachádzať v severnej časti mesta v shopping zóne pri Tescu. Druhé februárové otvorenie prebehne o týždeň neskôr v Rimavskej Sobote a podľa zverejnenej adresy tu bude reťazec súčasťou retailového parku OC Spektrum.

Slovenská expanzia spoločnosti Woolworth sa začala v Bratislave, následne sa pridali mestá ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava. Počas decembra následne pribudli Liptovský Mikuláš s Revúcou, po druhej pobočke dostali Bratislava s Trnavou.

Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ uviedol na margo expanzie ešte v závere vlaňajška Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.

Ako pri otváraní prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall avizovali zástupcovia spoločnosti, v roku 2026 by chceli na našom trhu otvoriť zhruba 20 nových obchodov. Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.

Foto: interez.sk

Viac o predajcovi Woolworth

Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby – od dekorácií a domácich potrieb cez elektroniku, drogériu a darčeky až po oblečenie.

Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov. Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
