Švédska europoslankyňa sa tvrdo pustila do Fica: Zo Slovenska chce vraj spraviť autokraciu a Putinovho trójskeho koňa

Švédska europoslankyňa Abir Al-Sahlani sa vo svojom nedávnom prejave v europarlamente nevídane tvrdo pustila do slovenského premiéra Roberta Fica a okrem iného ho nazvala Putinovým trójskym koňom.
Fica obvinila, že robí kroky ako z učebnice o páde demokracie a ľudských práv. „Videli sme to už aj predtým, najprv idete po LGBTQI osobách, potom po práve žien na interrupciu, potom po ďalšej a ďalšej skupine,“ povedala europoslankyňa vo svojom prejave zverejnenom na sociálnej sieti. Príspevok iba za 23 hodín získal desiatky tisíc lajkov a stal sa masívnym virálom.
Demokracia zvíťazí
„Sloboda, ktorú si užívate, demokracia, ktorá Vás doviedla k moci, zákony, ktoré ochraňujú Vaše práva, ako aj práva kohokoľvek iného. To sú princípy a hodnoty, za ktoré slovenský ľud bojoval dávno predtým, než ste sa vy dostali k moci. Bojovali za ne potom, slzami a krvou. Nie sú na to, aby ste ich používali na svoju vlastnú agendu.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Fico vraj zo svojej krajiny robí Putinovho trójskeho koňa vo vnútri Únie, ktorá prispela k rozvoju našej krajiny. Slováci však podľa Abir Al-Sahlani patria do Európy. „Som presvedčená, že vďaka Slovákom a našim kolegom z Progresívneho Slovenska demokracia zvíťazí a Váš pokus zmeniť Vašu krajinu na autokraciu zlyhá.“
Nahlásiť chybu v článku