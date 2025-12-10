Nové supermarkety pribúdajú po celom Slovensku. Billa budúci rok otvorí ešte viac predajní, mieri do viacerých regiónov

Známy reťazec tento rok otvoril 9 nových pobočiek a množstvo ďalších zrekonštruoval. Vieme, aké plány ho čakajú počas budúceho roka.

Ak sa pozrieme na expanznú činnosť popredných potravinových reťazcov pôsobiacich na slovenskom trhu, aktivitou hýria viaceré z nich. Týka sa to aj spoločnosti Billa, ktorej sa v uplynulých dvanástich mesiacoch podarilo otvoriť 9 nových pobočiek a ich celkový počet prekročil hranicu 180. Podľa najnovších informácií by mohol byť budúci rok ešte produktívnejší.

Takéto kroky by mohli súvisieť s aktuálnym dianím na domácom maloobchodnom trhu, ako aj s trendmi, ktoré v ňom prevládajú. Aj napriek tomu, že veľké reťazce si rozširovanie svojej siete plánujú na niekoľko rokov dopredu, kartami dozaista zamiešal tiež nový hráč v podobe diskontnej Biedronky.

Ako Billa informovala v najnovšej tlačovej správe, okrem otvárania nových supermarketov pristúpila aj k masívnejšej rekonštrukcii už existujúcich pobočiek. Modernizácie sa dočkala napríklad aj vlajková predajňa na bratislavskej Bajkalskej ulici.

Veľkoformátová predajňa pribudla aj mimo Bratislavy

V roku 2025 sa reťazcu podarilo otvoriť deväť nových obchodov a ešte nedávno avizoval, že ich do konca roka bude dokonca desať. Ako sa nám podarilo zistiť, posledná otváračka sa napokon presunula. „Otvorenie desiatej predajne sme pre neočakávané problémy museli posunúť na začiatok roka 2026,“ potvrdil pre interez hovorca spoločnosti Billa Slovensko Marek Kravjar.

Spoločnosť sa v aktuálnom roku rozšírila do viacerých slovenských regiónov vrátane tých menších. Stále však platí, že gro nových pobočiek otvorila vo väčších mestách. Konkrétne sa tak dvakrát stalo v Bratislave (Skypark, OD Centrum) a po jednej prevádzke pribudlo v Nitre, Žiline, Martine, Lučenci, Žiari nad Hronom a tiež v Hamuliakove a Tomášove.

Zaujímavosťou je, že v Žiline Billa otvorila veľkoformátovú prevádzku s rozlohou takmer 2000 štvorcových metrov. „Žilinský supermarket v novom obchodnom centre Klokan je veľkoformátovou predajňou, a tak v ňom zákazníkom môžeme ponúknuť rozšírené služby vo formáte, ktorý už dnes ponúkajú predajne v bratislavských obchodných centrách Eurovea, Central a Bory Mall,“ dodal Kravjar.

Väčšina novootvorených a zrekonštruovaných predajní má rozlohu od 850 do 1 200 metrov štvorcových a ponúka bežný sortiment, ale aj diskontné, privátne či prémiové značky.

V expanzii bude Billa pokračovať

Ako ďalej zástupcovia reťazca avizovali, v expanzii budú pokračovať aj v budúcom roku. „Naše ciele sú ambiciózne – chceme rozvíjať a posilňovať dobre rozbehnutý trh, a tak prinášať zákazníkom kvalitné služby a produkty,“ začal Kravjar. Ako naznačil, rozširovanie obchodnej siete by mohlo byť ešte výraznejšie.

Nových predajní bude v roku 2026 o niekoľko viac než v roku 2025. Rekonštrukciou prejde v roku 2026 taktiež cez 20 našich predajní po celom Slovensku,“ uviedol ďalej pre interez s tým, že nové pobočky by mali pribudnúť napríklad v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Okrem toho sa tiež rozvíja spolupráca s čerpacími stanicami OMV, ktorá je známa pod názvom VIVA BILLA. Tá ponúka motoristom, ale tiež bežným zákazníkom možnosť nakúpiť si rozšírený sortiment priamo na čerpačkách, a to aj počas víkendov, sviatkov či neskorších hodín. Ku koncu roka sa očakáva, že spoločnosti budú prevádzkovať 70 takýchto špeciálnych staníc.

