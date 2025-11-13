Nové pravidlá na chodníkoch aj za volantom: Pellegrini podpísal zákon, ktorý mení dopravu na Slovensku. Pozrite si prehľad zmien

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Nina Malovcová
TASR
Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke.

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Stanovuje napríklad rýchlosť chôdze na rýchlosť neprevyšujúcu šesť kilometrov za hodinu. Zvyšuje tiež vekovú hranicu povinnej lekárskej prehliadky u vodičov.

Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako to bolo doteraz. Informácia o podpise bola zverejnená na webe Kancelárie prezidenta SR.

Poslanec vysvetľuje dôvody zvýšenia vekovej hranice

„Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval poslanec Národnej rady SR Ľubomír Vážny Smer SD, ktorý za novelou stojí.

Foto Foto: SITA/Národná rada SR

Novela zároveň odstraňuje duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom sa bude akceptovať aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke.

„Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil predkladateľ.

Nová definícia rýchlosti chôdze na chodníkoch

Novela má tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Má sa ňou v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze, a to na najviac šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.

„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal.

Zmeny majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.

