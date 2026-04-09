Nové nahrávky len dni pred voľbami: Szijjártó ponúkal Moskve dôverné dokumenty, vynášal z rokovaní

Nina Malovcová
TASR
Unikli ďalšie nahrávky pred voľbami v Maďarsku.

Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Maďarsku boli v stredu zverejnené nové audiozáznamy a prepisy rozhovorov medzi ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a jeho maďarským náprotivkom Péterom Szijjártóom.

Z uniknutých telefonátov vyplýva, že Szijjártó informoval Lavrova o plánoch EÚ, ponúkol Moskve dôverné dokumenty a zúčastnil sa na rokovaniach týkajúcich sa stretnutia medzi maďarským premiérom Viktorom Orbánom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Informácie priniesli viaceré médiá

S odvolaním sa na konzorcium investigatívnych médií zložené z VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider a Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) o tom informovali weby denníka Le Monde, britskej stanice BBC a Euronews, píše TASR.

Podľa nahrávok rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2023-25, Szijjártó zdieľal s Lavrovom informácie o plánoch EÚ a diskutoval o krokoch prospešných pre Rusko a namierených proti Ukrajine. Napríklad počas summitu EÚ v decembri 2023, ktorý rozhodoval o prístupových rokovaniach o členstve Ukrajiny v EÚ, Szijjártó podľa novinárov telefonoval do Moskvy a opísal maďarskú „vydieraciu stratégiu“. Prepis telefonátu zahŕňa aj údajné slová Lavrova, že „niekedy je najlepšou možnosťou dobre mienené priame vydieranie.“

Orbánovo veto a priebeh rokovania

Po telefonáte medzi Szijjártóom a Lavrovom Orbán stiahol svoje veto a odišiel na prestávku na kávu, čo umožnilo ostatným 26 lídrom EÚ dohodnúť sa na začatí rokovaní o členstve s Ukrajinou. Szijjártó zostal v miestnosti a sledoval rokovania aj po Orbánovom odchode, doplnil Euronews.

Investigatívni novinári zistili, že Szijjártó v júli 2024, po ceste premiéra Orbána do Kyjeva, poskytol Lavrovovi podrobnosti o rozhovoroch s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a diskutoval o prípravách na Orbánovu cestu do Moskvy na stretnutie s Vladimirom Putinom, o ktorej EÚ ani NATO nevedeli. V Bruseli za to Orbán čelil silnej kritike a obvineniam, že využíva maďarské predsedníctvo EÚ na presadzovanie jednostrannej zahraničnej politiky.

Odovzdávanie dokumentov do Moskvy

Samostatná epizóda sa týka odovzdávania informácií do Moskvy: Lavrov údajne požiadal Szijjártóa o dokument, v ktorom podrobne popisuje požiadavky EÚ voči Ukrajine týkajúce sa práv národnostných menšín, a Szijjártó odpovedal, že ho môže poslať „bez akýchkoľvek problémov“.

„Pošlem vám ho. Nie je to problém,“ povedal Szijjártó Lavrovovi. „Okamžite to urobím. Pošlem ho na moje veľvyslanectvo v Moskve a môj veľvyslanec ho postúpi vášmu šéfovi kancelárie a potom ho budete mať k dispozícii.“  Maďarský minister ďalej spomenul koordináciu so slovenským ministrom zahraničných vecí s cieľom zablokovať nový balík sankcií EÚ voči Rusku.

Péter Szijjártó na sociálnej sieti X v stredu vo svojej reakcii odsúdil „neobvykle brutálny a otvorený zásah cudzích tajných služieb do maďarských parlamentných volieb (…) za spolupáchateľstva maďarského novinára“. Zároveň pripomenul, že považuje „politikou Bruselu voči vojne za veľmi nebezpečnú a za skutočnú tragédiu, pretože Brusel chce do vojny zatiahnuť celú Európu“.

Tvrdí, že Maďarsko presadzuje mier

Podľa Szijjártóa investigatívni novinári len potvrdili to, že Maďarsko je za mier a plne podporuje všetky mierové snahy; zastáva sa Maďarov v Zakarpatskej oblasti, ktorým „ukrajinský štát v posledných desiatich rokoch neustále odoberá práva“; bojuje „za prístup k lacnej ruskej rope a plynu, pretože bez nich by sa náklady na energie v Maďarsku strojnásobili.“ „Bravo za toto obrovské odhalenie,“ uviedol Szijjártó na záver.

Koncom marca viacero médií zverejnilo zvukovú nahrávku, v ktorej Szijjártó údajne s Lavrovom rokoval o sankciách EÚ. Szijjártó vtedy nepoprel pravosť nahrávky a jej zverejnenie označil za „masívny škandál“ odohrávajúci sa v čase predvolebnej kampane v Maďarsku. Médiá informovali aj o ďalšom rozhovore, v ktorom Szijjártó údajne povedal námestníkovi ruského ministra energetiky Pavlovi Sorokinovi, že pracuje na zrušení sankcií EÚ voči takzvanej „tieňovej flotile“.

