Nové informácie o týraní 4-mesačného bábätka: 19-ročná matka a 21-ročný otec skončili v cele, polícia žiada väzbu

Nina Malovcová
TASR
Rodičia mali týrať štvormesačné bábätko, polícia žiada ich väzbu.

Polícia predložila prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie v prípade rodičov obvinených z týrania štvormesačného bábätka v okrese Galanta, ktoré skončilo v nemocnici so život ohrozujúcimi zraneniami.

O prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Dieťa previezli do nemocnice so závažnými zraneniami

Policajti prípad označili za mimoriadne závažný. „V piatok (7. 11.) dopoludnia bolo do jednej z bratislavských nemocníc prevezené len štvormesačné dieťa s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami. Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané,“ priblížila polícia.

Rodičom hrozí vysoký trest

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi za zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. „Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ doplnila polícia.

