Nové bratislavské obchodné centrum malo vyrásť vo frekventovanej lokalite. Stavať sa zrejme bude, investor však zmenil plány

Prievozská ulica patrí v Bratislave medzi najfrekventovanejšie a najvýznamnejšie dopravné tepny. V jej okolí sa nachádzajú obytné budovy, ale tiež viaceré administratívne, obchodné a gastro prevádzky. Paradoxne, stále sú však v jej blízkosti nevyužité pozemky ako napríklad tie, ktoré susedia s reštauráciou McDonald’s. Ako sa zdá, situácia sa teraz môže zmeniť.

Zmena môže súvisieť s projektom, ktorý dostal pracovný názov „Polyfunkčný objekt, Centrum energetických inovácií CEI“. Informuje o tom portál Index. Nie je to pritom prvý plán, ktorý v súvislosti s týmto územím investor predstavil. V minulosti tu malo vzniknúť nové obchodné centrum, ktoré by vytvorilo domov pre štyri nové prevádzky. Bolo to ešte v roku 2017, no tento zámer sa napokon nezrealizoval.

Chvíľu bolo okolo nevyužitých parciel neďaleko známeho fastfoodového reťazca ticho, no ako sa zdá, predsa len by sa na nich napokon mohlo stavať. V súvislosti so spomínaným polyfunkčným objektom požiadal majiteľ pozemkov bratislavský magistrát o vydanie záväzného stanoviska. Ten mu ho udelil a investor teda môže žiadať o povolenie aj príslušný stavebný úrad. Polyfunkčný objekt sa bude skladať zo štyroch blokov a mal by mať obdĺžnikový tvar.

Jeho súčasťou budú okrem administratívnych jednotiek aj takzvané obchodno-výstavné priestory a tiež priestory určené pre výskum a vývoj či sklady. Súčasťou projektu je tiež parkovisko pre viac ako 50 vozidiel. Celý komplex bude dobre napojený na frekventovanú Prievozskú ulicu.

Nový projekt na slovenskej diaľnici

Unikátne projekty sa však nerozvíjajú iba v srdci hlavného mesta. Platí to aj o čerpacích staniciach, ktoré postupne rozširujú ponuku produktov či rozbiehajú rôzne spolupráce. Úplne novým konceptom, minimálne pre Slovákov, je však takzvaný RestPoint. Ten k slovenským diaľniciam prináša novú víziu. Informovali sme vás o tom v tomto článku.

Svoju prvú prevádzku by spoločnosť mala otvoriť už v druhej polovici februára. Stane sa tak na odpočívadle pri diaľnici D4 Juh medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami. Motoristom by mal tento projekt ponúknuť vybavenie komplexných služieb vrátane rýchleho občerstvenia či nákupu v supermarkete. „Na jednom mieste nájdete plnohodnotné potraviny, kvalitnú gastronómiu a rýchle občerstvenie na mieste aj do auta,“ uvádza sa na webe RestPointD4.

Zaujímavosťou je, že aj napriek polohe budú ceny v supermarkete štandardného charakteru. Zvyčajne sa totiž vodiči stretávajú s tým, že na čerpačkách či diaľničných odpočívadlách sú skrátka akési prirážky a všetko je drahšie. Okrem kaviarne, reštaurácie a supermarketu bude tiež návštevníkom k dispozícii aj veľkokapacitný zálohomat, čím sa potvrdzujú slová RestPoint o komplexnosti služieb.