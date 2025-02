Unikátna novinka na slovenskej diaľnici. Pri známom odpočívadle otvoria komplex s rýchlym občerstvením a supermarketom

Trend, v rámci ktorého sa chcú obchodníci priblížiť zákazníkom čo najviac, je v súčasnosti rozšírený prakticky v každom segmente. Platí to aj o čerpacích staniciach, ktoré postupne rozširujú ponuku produktov či rozbiehajú rôzne spolupráce. Úplne novým konceptom, minimálne pre Slovákov, je však takzvaný RestPoint. Ten k slovenským diaľniciam prináša novú víziu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svoju prvú prevádzku by spoločnosť mala otvoriť už v druhej polovici februára. Stane sa tak na odpočívadle pri diaľnici D4 Juh medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami. Informuje o tom portál TV noviny. Motoristom by mal tento projekt ponúknuť vybavenie komplexných služieb vrátane rýchleho občerstvenia či nákupu v supermarkete. „Na jednom mieste nájdete plnohodnotné potraviny, kvalitnú gastronómiu a rýchle občerstvenie na mieste aj do auta,“ uvádza sa na webe RestPointD4.

Ako portál ďalej zistil, na prelome februára a marca bude pilotnú prevádzku nasledovať aj ďalšia – neďaleko, v rovnakom úseku na D4 Sever. Konkrétny dátum by mal byť oznámený už čoskoro. Ako z oficiálnej webovej stránky spoločnosti vyplýva, rýchle občerstvenie ani supermarket tu nebude otvárať nikto zo známych hráčov. Pôjde o prevádzky s názvami ako Food Point či Market Point.

Prekvapia ceny?

Zaujímavosťou je, že aj napriek polohe budú ceny v supermarkete štandardného charakteru. Zvyčajne sa totiž vodiči stretávajú s tým, že na čerpačkách či diaľničných odpočívadlách sú skrátka akési prirážky a všetko je drahšie.

„Pre nás služba zákazníkovi nie je len slovo. Budeme pripravovať aj rôzne novinky, ktoré našich zákazníkov prekvapia. Našou ambíciou je byť zaujímaví cenou, službami a v neposlednom rade kvalitou,“ dodala spoločnosť pre TV noviny.

Okrem kaviarne, reštaurácie a supermarketu bude tiež návštevníkom k dispozícii aj veľkokapacitný zálohomat, čím sa potvrdzujú slová RestPoint o komplexnosti služieb.

Zároveň nie je vylúčené, že sa bude spoločnosť rozširovať aj do iných slovenských lokalít. Zatiaľ sa však údajne plánujú sústrediť na svoje projekty na D4, ktoré následne vyhodnotia. Ak sa budú javiť ako úspešné, bude to dobrý signál pre ďalšiu expanziu.