Bratislavský megaprojekt ide do finále, už roky naň čakajú tisíce ľudí. Vieme, kedy bude električka premávať Petržalkou

Po tom, ako vlani v decembri po viac ako troch rokoch od začiatku výstavby radiály v úseku Jungmannova – Janíkov dvor prešla po trati prvá skúšobná električka, majú nasledovať dokončovacie práce na nástupiskách a priľahlých objektoch i povoľovacie procesy.

Pôvodná lehota na dokončenie stavby bola určená na november 2024, no tá sa, pre pomalšie tempo stavby, nestihla.

Ako dôvod uviedlo hlavné mesto časovú náročnosť prípravy uskutočňovania stavby, potrebu nepredvídaného zosúlaďovania prebiehajúcich stavebných prác na súvisiacich stavebných objektoch a prípravy iných stavieb v území. Žiadosť o predĺženie lehoty ukončenia stavby podal stavebník 13. novembra 2024, teda niekoľko dní pred uplynutím pôvodnej lehoty.

Aktuálny stav veľkého projektu, na ktorého dokončenie čakajú tisíce Petržalčanov, sme zisťovali aj my.

Podľa magistrátu hlavného mesta by mohla byť električková radiála uvedená do prevádzky už na jar, potvrdil nám to Peter Bubla z oddelenia komunikácie a marketingu. Ako ďalej deklaroval, v súčasnosti sa robí všetko pre to, aby sa termín podarilo dodržať.

„Najviac aktivity sa v súčasnosti sústredí na konci trate – obratisku Janíkov dvor, kde prebiehajú betonáže spodných dosiek pevnej jazdnej dráhy, aby bolo možné napojenie trasy do haly dennej kontroly a ošetrenia. V tomto úseku sa tiež pracuje na rampách pre peších a budovaní lávok na moste Panónska,“ dodal pre interez Bubla.

Zároveň sa tiež pracuje na chodníkoch, cyklochodníkoch a zastávkach po celej dĺžke trate. Búracie práce prebiehajú na križovatke Jantárová cesta – Kutlíkova a pokračuje aj budovanie dopravného mosta Kultíkova.

Definitívne dokončenie v auguste

Počas štvrtka (6. februára) sa tiež objavili správy, podľa ktorých projekt električkovej radiály v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mal byť úplne dokončený do 15. augusta 2025.

Vyplýva to z rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako špeciálneho stavebného úradu pre mestské dráhy, ktorým povolil zmenu stavby pred dokončením.

Stavebníkovi, ktorým je hlavné mesto, predĺžil na jeho žiadosť lehotu na dokončenie stavby. Ako už bolo v článku spomenuté, pôvodná lehota uplynula vlani v novembri.