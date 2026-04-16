Nová česká komédia valcovala rebríčky sledovanosti. Už dnes vo vašej obývačke

V kinách zarobila 500-tisíc eur a na Netflixe ovládla rebríček najsledovanejších titulov. Diváci jej však udelili mizerné hodnotenie. Vyčítajú jej nedostatok humoru, ale chvália zaujímavé dialógy.
Nová česká komédia Niečo za niečo od režiséra Matěja Pichlera, ktorá vychádza z divadelnej predlohy Stefana Vögela, je oddnes dostupná na Voyo.
Darovali by ste milovanej osobe jeden zo svojich orgánov?
Komédia prináša vtipný aj dojemný pohľad na to, čo sa stane, keď do zabehnutého života nečakane vstúpi vážna choroba a ešte vážnejšia otázka. Od prvej minúty totiž vo vzduchu visí otázka: Koľko ste ochotný obetovať pre človeka, ktorého milujete? Darovali by ste mu jeden zo svojich orgánov?
Celý príbeh sa odohráva na chate, kde štyria kamaráti oslavujú narodeniny hlavnej postavy, ktorú stvárnila obľúbená česká herečka Anna Polívková, miesto oslavy však riešia jej vážnu diagnózu.
Okrem Polívkovej si v snímke zahrali aj ďalší známi českí herci – Martin Pechlát, ktorý stvárnil jej manžela, ambiciózneho architekta, ktorý sa však v ich manželstve správa egoisticky. Jaromír Nosek a Barbora Seidlová stvárnili ich kamarátov – manželský pár, ktorý tiež musí vyriešiť viaceré životné dilemy.
Komédii vraj chýba humor
Film Niečo za niečo mal v slovenských kinách premiéru na jeseň 2025, pričom prilákal 18-tisíc divákov s tržbami 135-tisíc eur. Na domácom trhu však zožal väčší úspech, kde jeho tržby dosiahli sumu 360-tisíc eur, čo spolu predstavuje takmer 500-tisíc eur.
Komédiu si môžete pozrieť nielen na Voyo, ale aj na Netflixe, kde bola obrovským hitom a prevalcovala rebríčky sledovanosti.
Diváci na portáli ČSFD jej však udelili podpriemerné hodnotenie – len 44 %. Tvrdia, že jej chýba humor, no ocenili skutočne zaujímavé dialógy.
