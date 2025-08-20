Nová česká komédia ovládla Netflix, Slováci sa na ňu vrhli ako diví: Úspech zožala aj v kinách, zarobila 3,6 milióna eur

Pokračovanie obľúbenej českej komédie je absolútnym hitom Netflixu. Opäť sa môžete tešiť na legendárneho Laviho, ktorý má talent zamotať sa do každého problému.
Ak máte radi nekorektný humor a bláznivé situácie, česká snímka Vyšehrad Dvje je pre vás ideálnou voľbou. Snímka, ktorá je pokračovaním úspešnej komédie Vyšehrad: Fylm z roku 2022, aktuálne ovládla rebríčky sledovanosti na Netflixe, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Kým v prvej časti sa Lavi snažil zachrániť svoje manželstvo a ujať sa roly otca, v druhej časti dostane šancu hrať futbal v Anglicku, no ako to už pri ňom býva, nič nepôjde podľa plánu. Po fiasku a jazykových problémoch skončí v dedinskom klube, kde ho čaká množstvo nečakaných zvratov. Táto futbalová satira plná absurdít vás tak opäť poriadne rozosmeje.
Podľa divákov bola prvá časť lepšia
Vyšehrad Dvje mal premiéru v slovenských kinách len pred pár mesiacmi (17. apríla), pričom zarobil cez 70-tisíc eur, na domácom trhu však až 3,6 milióna eur.
Aj napriek úspechu v kinách a na Netflixe, na filmovom portáli ČSFD získal mizerné hodnotenie, len 47 %. Diváci tvrdia, že druhá časť je rozhodne slabšia než prvá, čo potvrdzuje aj hodnotenie prvého filmu, ktorému na ČSFD svieti 67 % a zároveň mal väčší úspech aj v kinách, kde zarobil až 8 miliónov eur.
