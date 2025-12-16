Noc strávil v mrazivom žľabe pod Chopkom: Záchranári pomohli zranenému snoubordistovi, ktorý uviazol v horách

Foto: Horská záchranná služba

Dana Kleinová
TASR
Po vyšetrení pacienta ošetrili, zateplili a pomocou lanovej techniky ho vytiahli späť na zjazdovku.

Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok v dopoludňajších hodinách v Nízkych Tatrách 37-ročnému maďarskému snoubordistovi, ktorý po páde ostal od pondelka (15. 12.) večera uviaznutý v Školskom žľabe. HZS o tom informovala na webe.

Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry – sever, ktorí prijali žiadosť o pomoc od lyžiarov, ktorí spozorovali, že snoubordista mal problémy vrátiť sa na zjazdovku. „Po príchode k Školskému žľabu sa záchranári k snoubordistovi spustili na lane a zistili, že sa muž nachádza na danom mieste od včera večera a mal poranenia hlavy, tváre a odreniny, ktoré utrpel pri páde do žľabu,“ spresnili z HZS.

Odovzdali ho posádke rýchlej lekárskej pomoci

Po vyšetrení pacienta ošetrili, zateplili a pomocou lanovej techniky ho vytiahli späť na zjazdovku. Odtiaľ ho transportovali pomocou snežného skútra do Jasnej, kde bol odovzdaný privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.

