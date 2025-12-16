Vietor bol príliš silný: Replika Sochy slobody sa zrútila, úrady hlásia šťastie v nešťastí

Reprofoto: X/BNO News Live

Nina Malovcová
SITA
Silná búrka zrútila repliku Sochy slobody.

Takmer 40-metrová replika Sochy slobody sa zrútila po silnej búrke, ktorá zasiahla brazílske mesto Guaiba v pondelok popoludní. Podľa miestnych úradov a spoločnosti, ktorá sochu vlastnila, neboli hlásené žiadne zranenia. Referuje o tom web ndtv.com.

Socha, ktorá bola umiestnená na parkovisku pri obchode Havan blízko rýchleho občerstvenia, bola zasiahnutá intenzívnym vetrom počas prechodu búrkovej línie cez južné Brazíliu. Zábery ukazujú, ako sa vysoká socha nakláňa pod tlakom vetra, až kým sa nezrútila a nerozpadla.

Poškodená bola len horná časť sochy

Hlava sochy bola pri páde rozdrvená na kúsky.Replika merala približne 35 metrov na výšku a bola jednou z viacerých podobných štruktúr umiestnených pred obchodmi Havan po celej Brazílii. Podľa vyjadrení spoločnosti bola poškodená len horná časť sochy, ktorá merala približne 24 metrov, zatiaľ čo 11-metrový podstavec zostal nepoškodený.

