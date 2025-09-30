Noc hrôzy: Dronový útok zabil 4-člennú rodinu vrátane malých detí, Zelenskyj oznámil straty Rusov aj postup armády

Ukrajina v utorok uviedla, že ruský dronový útok pripravil v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny štyroch členov jednej rodiny vrátane dvoch maloletých detí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dnes v noci sa terčom útoku nepriateľa stala obytná budova v dedine Černeččyna, v okrese Krasnopilľa,“ spresnil veliteľ tamojšej vojenskej správy Oleh Hryhorov na platforme Telegram.
Pod troskami zahynula celá rodina
„Záchranári pod troskami (objavili) telá štyroch mŕtvych ľudí – rodičov a ich synov vo veku štyri a šesť rokov,“ uviedol podľa AFP Hryhorov. „Žiaľ, nikomu z nich sa nepodarilo uniknúť,“ dodal.
Ukrajina v rámci predchádzajúcich protiofenzív opätovne dobyla viac než 170 kilometrov štvorcových svojho územia v blízkosti mesta Dopropilľa na východe krajiny, uviedol v noci na utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
„Naše sily oslobodili viac než 174 štvorcových kilometrov od začiatku operácie a vyše 194 štvorcových kilometrov bolo vyčistených od ruských sabotážnych skupín,“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve.
Straty na oboch stranách
Ako dodal, ruské jednotky v rámci tejto operácie ukrajinskej armády prišli podľa jeho slov o dovedna 3200 svojich vojakov. Zelenskyj zároveň pripustil, že ukrajinské jednotky čelia ťažkým podmienkam pozdĺž niekoľkých úsekov frontu vrátane územia blízko mesta Kupiansk v pohraničnej Charkovskej oblasti, ako aj v okresoch medzi mestami Doneck a Dnepropetrovsk.
Začiatkom augusta ruské sily nečakane prelomili frontovú líniu východne od mesta Dobropilľa a postúpili takmer o 20 kilometrov, pripomína DPA. Po nasadení ukrajinských záloh boli čiastočne zatlačené späť. Ukrajinskí vojenskí analytici však vykresľujú menej optimistický obraz než vláda v Kyjeve, konštatuje nemecká agentúra, ktorá zároveň pripomína, že Ukrajina sa bráni proti ruskej vojenskej invázii už viac ako tri a pol roka.
