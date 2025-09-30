Noc hrôzy: Dronový útok zabil 4-člennú rodinu vrátane malých detí, Zelenskyj oznámil straty Rusov aj postup armády

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina hlási vyše 170 km² oslobodeného územia.

Ukrajina v utorok uviedla, že ruský dronový útok pripravil v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny štyroch členov jednej rodiny vrátane dvoch maloletých detí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Dnes v noci sa terčom útoku nepriateľa stala obytná budova v dedine Černeččyna, v okrese Krasnopilľa,“ spresnil veliteľ tamojšej vojenskej správy Oleh Hryhorov na platforme Telegram.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin urobil ďalší radikálny krok: Rusko už neuznáva dohovor proti mučeniu, podpísaný dekrét otvára cestu k tvrdším praktikám
2.
Bulharsko zatvorí poslednú cestu: Ruský plyn sa na Slovensko a do Maďarska po 2028 nedostane. Krajina sa pridáva k plánu EÚ
3.
Rusko nie je spokojné s výsledkom volieb v Moldavsku: Peskov sa sťažuje na otvorenie len 2 miestností v krajine
Zobraziť všetky články (1289)

Pod troskami zahynula celá rodina

„Záchranári pod troskami (objavili) telá štyroch mŕtvych ľudí – rodičov a ich synov vo veku štyri a šesť rokov,“ uviedol podľa AFP Hryhorov. „Žiaľ, nikomu z nich sa nepodarilo uniknúť,“ dodal.

Foto: SITA/AP

Ukrajina v rámci predchádzajúcich protiofenzív opätovne dobyla viac než 170 kilometrov štvorcových svojho územia v blízkosti mesta Dopropilľa na východe krajiny, uviedol v noci na utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

„Naše sily oslobodili viac než 174 štvorcových kilometrov od začiatku operácie a vyše 194 štvorcových kilometrov bolo vyčistených od ruských sabotážnych skupín,“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve.

Straty na oboch stranách

Ako dodal, ruské jednotky v rámci tejto operácie ukrajinskej armády prišli podľa jeho slov o dovedna 3200 svojich vojakov. Zelenskyj zároveň pripustil, že ukrajinské jednotky čelia ťažkým podmienkam pozdĺž niekoľkých úsekov frontu vrátane územia blízko mesta Kupiansk v pohraničnej Charkovskej oblasti, ako aj v okresoch medzi mestami Doneck a Dnepropetrovsk.

Foto: SITA/AP

Začiatkom augusta ruské sily nečakane prelomili frontovú líniu východne od mesta Dobropilľa a postúpili takmer o 20 kilometrov, pripomína DPA. Po nasadení ukrajinských záloh boli čiastočne zatlačené späť. Ukrajinskí vojenskí analytici však vykresľujú menej optimistický obraz než vláda v Kyjeve, konštatuje nemecká agentúra, ktorá zároveň pripomína, že Ukrajina sa bráni proti ruskej vojenskej invázii už viac ako tri a pol roka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin urobil ďalší radikálny krok: Rusko už neuznáva dohovor proti mučeniu, podpísaný dekrét otvára cestu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac