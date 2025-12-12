Šutajovi Eštokovi zrejme elektronická schránka nedá spávať: Najnovšie chce obmedziť rozsudky pre zmeškanie

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
SITA
Minister vnútra chce zmeniť zákon, na ktorom sa sám popálil.

Ministerstvo vnútra SR žiada do pripravovanej novely Civilného sporového poriadku z dielne rezortu spravodlivosti zahrnúť právnu úpravu, ktorou sa vylúči možnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného, tzv. kontumačným rozsudkom.

Ide o prípady, ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu, alebo zánik právneho vzťahu medzi stranami konania, ďalej v spore, ktorý strany konania nemôžu ukončiť súdnym zmierom, v spore na ochranu osobnosti, ak sa v žalobe žiada náhrada nemajetkovej ujmy a taktiež v spore o vypratanie nehnuteľnosti.

Ako ministerstvo uviedlo v rámci zásadnej pripomienky, úpravu žiadajú zahrnúť do ustanovení, v ktorých sú vymedzené podmienky rozhodnutia súdu kontumačne aj bez nariadenia pojednávania. V rámci druhej zásadnej pripomienky rezort vnútra žiada upraviť vylúčenie fikcie doručenia pri doručovaní do elektronickej schránky.

Zvláštne načasovanie

„Pri doručovaní súdom do elektronickej schránky sa toto doručovanie má riadiť len ustanoveniami Civilného sporového poriadku, ktorý je potrebné v tejto súvislosti upraviť,“ uviedlo ministerstvo.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Právny zástupca policajtov Peter Kubina vtedy uviedol, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.

Po doručení rozsudku nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii. Šutaj Eštok na rozsudok reagoval tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov.

Na margo toho, že žaloba mu bola doručená do elektronickej schránky sa minister vyjadril, že tú pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Minister vnútra následne podal návrh na zrušenie rozsudku, Mestský súd Bratislava IV však návrh zamietol. Proti rozhodnutiu podal Šutaj Eštok odvolanie.

Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po…

