Niektorým Slovákom sa jazda v zahraničí predraží: Ceny zdvihol najmä jeden z našich susedov

Ilustračná foto: TASR/DPA

Roland Brožkovič
SITA
Najvýraznejšie zdraženie pri 100-kilometrovej trase evidujú dopravcovia v Poľsku.

Slovenským dopravcom sa jazda do zahraničia v roku 2026 predraží. Väčšina susedných krajín upravila sadzby mýta, pričom najvýraznejší percentuálny nárast cien zaznamenalo Poľsko, nasledované Rakúskom. Priplatia si však i v Česku a Maďarsku. Vyplýva to z informácií spoločnosti Eurowag.

Ako uviedla Ivana Lang, viacero krajín zvyšuje sadzby mýta ako reakciu na rozširovanie siete spoplatnených úsekov. „Významným impulzom je aj snaha motivovať dopravcov na prechod na ekologické vozidlá,“ skonštatovala odborníčka, ktorá má v Eurowagu na starosti mýtne systémy. Podľa nej mnohé štáty prispôsobujú svoju stratégiu cieľu Európskej komisie znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 30 percent.

Najvýraznejšie zdraženie pri 100-kilometrovej trase evidujú dopravcovia v Poľsku. Sadzba sa zvýšila o približne 3,79 eura. Poľsko pritom zvyšovalo mýto na dvakrát. Od januára išlo o bežnú valorizáciu v systéme e-TOLL, výraznejší nárast prišiel vo februári spolu s rozšírením spoplatnenej siete o ďalších 645 kilometrov.

Zvýhodnené bezemisné vozidlá

Rakúske úrady zvýhodňujú bezemisné vozidlá, ostatní dopravcovia si priplatia. Zvýšenie nákladov predstavuje na 100 kilometrov trasy sumu 2,5 eura. Kamionista, ktorý sa vyberie z Bratislavy do Nemecka cez Rakúsko, môže na trase od Kittsee po Salzburg zaplatiť približne o deväť eur viac ako vlani. Kým v roku 2025 stála cesta pre nákladné vozidlo nad 12 ton emisnej triedy Euro VI a CO2 triedy 4 približne 180 eur, po novom je to asi 189 eur.

Ilustračná foto: TASR (Michal Svítok)

Prepravcovia využívajúci české diaľnice veľkú zmenu nepocítia. Ceny na diaľniciach sa zvýšili len mierne, pri 100 kilometroch ide o nárast o 0,28 eura. Výraznejší zásah pocítia dopravcovia na cestách prvej triedy, kde sadzba stúpla pri 100 kilometroch o 1,25 eura. Zároveň pribudne takmer 50 kilometrov nových spoplatnených úsekov na diaľniciach D1, D35 a D55. Kamión smerujúci zo slovenskej hranice na diaľnici D2 cez celé Česko až na nemecké hranice v Rozvadove si tak tento rok v porovnaní s vlaňajškom za túto približne 430-kilometrovú trasu priplatí v prepočte 1,20 eura.

Nákladnému autu smerujúcemu od slovenskej Drietomy do Brna po spoplatnenej ceste 1. triedy, zase stúpla sadzba za 77-kilometrový úsek približne o 10 percent. Kamióny s horšou emisnou a CO2 triedou si priplatia viac než tie ekologickejšie. Maďarsko, kde sa mýto pre nákladné vozidlá počíta ako súčet poplatku za infraštruktúru a ďalšie externality, ako je hlučnosť, znečistenie vzduchu a emisie CO2, pristúpilo k plošnému zvýšeniu infraštruktúrneho poplatku.

Celková sadzba pre vozidlá nad 12 ton emisnej triedy Euro VI a CO2 triedy 4 stúpla približne o 1,82 eura na sto kilometrov. Na trase z Rajky k srbskej hranici si tak dopravcovia priplatia vyše šesť eur. Najväčšou systémovou zmenou prejde Holandsko, ktoré od júla zavádza platbu mýta podľa prejdenej vzdialenosti namiesto elektronickej diaľničnej známky.

Dopravcovia zapojení do Európskej služby elektronického mýta (EETS) však budú môcť nové pravidlá využiť bez potreby ďalšieho zariadenia. V opačnom prípade si budú musieť na hraniciach zakúpiť mýtnu palubnú jednotku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká zmena pre Slovákov sa odkladá: Povinné bezhotovostné platby pritom mali platiť už o pár…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac