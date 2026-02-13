Veľká zmena pre Slovákov sa odkladá: Povinné bezhotovostné platby pritom mali platiť už o pár dní

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
SITA
Zmeny mali pôvodne platiť už od marca.

Poslanci parlamentu posunuli účinnosť povinnosti umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu nad jedno euro z 1. marca na 1. mája 2026. Novelu zákona musí ešte podpísať prezident, no podnikatelia už teraz získali dvojmesačný odklad.

Zmena sa týka všetkých predávajúcich, ktorí evidujú tržby, a reaguje najmä na požiadavku poskytnúť menším prevádzkam, živnostníkom a remeselníkom viac času na technickú prípravu. Mnohí z nich totiž doteraz nevyužívali systémy evidencie tržieb napojené na bezhotovostné riešenia a potrebujú implementovať softvér pre QR platby alebo si obstarať platobné terminály.

Odklad má zároveň zohľadniť jarné obdobie podávania daňových priznaní, keď sú podnikatelia administratívne najviac vyťažení. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kissa je štát na technickú stránku pripravený.

Štát je vraj pripravený

„Finančná správa je na QR platby pripravená, do mája by však mali stihnúť svoje softvéry na QR platby spustiť ďalšie dve veľké banky. Posun účinnosti zákona poskytne tiež predávajúcim viac času pripraviť sa na nové možnosti prijímania bezhotovostných platieb. Zohľadňuje aj obdobie podávania daňových priznaní, takže nové pravidlá sa budú zavádzať v čase, ktorý umožňuje ich bezproblémové zavedenie,“ uviedol Kiss.

Foto: Unsplash

Súčasťou novely zákona o platobných službách je aj dočasné obmedzenie poplatkov. Ak banka využíva technické riešenie finančnej správy, do konca roka 2027 nebude môcť účtovať poplatok za notifikácie k vykonaným bezhotovostným platbám. Štát tak chce podporiť rozšírenie okamžitých platieb a zrýchliť ich overovanie v systéme eKasa.

Notifikátor okamžitých platieb poskytuje finančná správa bezplatne. K májovému termínu by mali byť pripravené štyri najväčšie banky, a to VÚB banka, Tatra banka, ČSOB a Slovenská sporiteľňa. Spolu pokrývajú približne 80 percent bankového trhu na Slovensku a majú zabezpečiť zasielanie notifikácií o prijatí úhrady priamo do pokladnice eKasa, čo predávajúcim umožní okamžite overiť zaplatenie QR platby zákazníkom.

QR platby budú dostupné aj cez virtuálnu registračnú pokladnicu, čo môže byť kľúčové najmä pre menšie prevádzky bez klasického terminálu. Zavedenie povinnosti umožniť aspoň jeden spôsob bezhotovostnej úhrady nad jedno euro rozširuje možnosti pre zákazníkov, no hotovosť zostáva plnohodnotným spôsobom platby. Zákon zároveň neurčuje konkrétnu formu bezhotovostnej platby, takže podnikatelia si budú môcť vybrať riešenie podľa vlastných potrieb. Od QR kódov až po klasické terminály.

