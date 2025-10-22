Niektorí ľudia do práce nešli, odbory sa boja prepúšťania. Boj s poklesom dopytu zrejme čaká aj popredného zamestnávateľa

V uplynulých mesiacoch sa množstvo popredných európskych automobilových fabrík, ako aj značná časť ich dodávateľského segmentu, musela vyrovnať s náročnou situáciou. Tá súvisí so znížením dopytu po nových autách či s kostrbatým prechodom na elektromobilitu. Ako sa zdá, kríza sa nevyhla ani Slovensku.
Najnovšie negatívne správy prichádzajú od jedného z popredných zamestnávateľov krajiny. Podľa informácií Hospodárskych novín musela Kia Slovensko pristúpiť aj k odstávkam výroby. Fabriku navyše čaká vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve.
Ľudia ostali doma
Pre slovenský automobilový priemysel dlho platilo, že sa vďaka vyrábaným modelom dlhší čas vyhýbal zložitej situácii, ktorá trápila viaceré európske závody. Správy z uplynulých týždňov zaoberajúce sa stavom tuzemského priemyslu však už také optimistické neboli a dosah súčasného stavu cítia viaceré popredné firmy vrátane Kie.
Tá totiž podľa HN musela rušiť niektoré pracovné dni a zamestnanci tak do práce chodiť nemuseli. Jeden zo zdrojov uviedol, že sa tak počas tohto mesiaca stalo v dôsledku „prekážky na strane zamestnávateľa“ viackrát a situácia by sa ešte mala zopakovať. Tento stav potvrdili aj miestne odbory. Vedenie spoločnosti sa zatiaľ k veci nevyjadrilo, dôvodom však zrejme je znížený dopyt.
Lídri značky Kia však majú do budúcnosti pozitívne vyhliadky a ich ťahúňom by mali byť elektrické modely EV2 a EV4. Tie chcú cenovo sprístupniť širšej spoločnosti. „Chceme, aby si výhody udržateľnej mobility mohol užiť každý,“ uviedol začiatkom roka Ho Sung Song, generálny riaditeľ automobilky.
Vyjednávanie o kolektívnej zmluve
Okrem toho, slovenská KIA musí v týchto dňoch riešiť aj vyjednávanie o kolektívnej zmluve. Návrh jej nového znenia predložili odborári počas minulého týždňa. Požadujú v nej zvýšenie miezd o 250 eur a navýšenie odstupného pri prípadnom prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti. Odbory sa obávajú, že transformácia na elektromobilitu by sa mohla negatívne prejaviť práve v otázke zamestnanosti.
„Tento návrh reflektuje aktuálnu situáciu, hospodárske výsledky a perspektívu spoločnosti, ako aj príjmovú a nákladovú situáciu zamestnancov,“ doplnil predseda tamojšej odborovej organizácie Martin Čech.
Hovorca spoločnosti potvrdil, že návrh novej kolektívnej zmluvy prijali a po oboznámení sa s jednotlivými bodmi príde v zákonnej lehote aj vyjadrenie. „Podporujeme otvorený a vecný dialóg, sme pripravení viesť rokovania s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu,“ dodal hovorca Tomáš Potoček.
