Niektorí ľudia by mohli v budúcnosti odchádzať do dôchodku skôr. Záležať by malo na tom, kde pracujú

V súčasnosti odchádzajú ľudia do dôchodku rovnako, a to na základe dôchodkového veku. Skôr doň môžu odísť dobrovoľne takým spôsobom, že začnú poberať predčasný starobný dôchodok, kedy sa im suma kráti po celej dĺžke poberania tejto penzie, až kým nedosiahnu riadny dôchodkový vek.

Od roku 2025 nastala pri odchode do dôchodku zmena. Ako informovala Sociálna poisťovňa, od roku narodenia poistenca 1967 sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviazalo na strednú dĺžku života, teda na štatistický ukazovateľ, ktorý vyjadruje, koľko rokov v priemere očakávame, že sa dožije človek v danom veku. Toto nové pravidlo by sa však podľa informácií portálu o Peniazoch nemalo týkať všetkých.

Išli by do dôchodku skôr

Hoci sa odchod do dôchodku po novom naviazal na strednú dĺžku života, podľa informácií portálu o Peniazoch by sa mohli opäť zaviesť dôchodkové stropy, avšak len pre vybrané povolania. Rezort práce by už mal v súčasnosti na tejto zmene pracovať, pričom sa inšpiruje systémom fungujúcim u našich susedov.

V praxi by to znamenalo, že ľudia pracujúci v náročnejších povolaniach by mohli pracovať do nižšieho veku, tak ako je to napríklad zavedené v Česku, kde môžu pracovníci v rizikových a fyzicky náročných zamestnaniach odísť do dôchodku skôr. Minister Erik Tomáš uviedol, že už prebiehajú konzultácie s Českou republikou. Tam sa nárok posudzuje podľa expozície rizikovému faktoru, teda napríklad prachu, hluku, záťaže teplom, vibrácií či chemických látok.

„Nemôžeme dopustiť, aby pracovali, ako sa hovorí, až do smrti,“ vyhlásil napríklad koncom júna tohto roka Tomáš, ako zachytil portál. Dodal, že si vie predstaviť, že by boli zadefinované dôchodkové stropy, napríklad aspoň pre ťažko pracujúcich ľudí.

Portál o Peniazoch teraz zisťoval, ako ministerstvo práce pokročilo s touto reformou. Tlačové oddelenie rezortu práce im poskytlo takúto odpoveď: „Zohľadnenie náročnosti povolania pri odchode do dôchodku predstavuje významnú úpravu parametrov celého dôchodkového systému. Iniciatíva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša naštartovala proces, v rámci ktorého sa posudzujú rôzne varianty riešenia.“

Ministerstvo práce zatiaľ nemá presný dátum, kedy by chceli túto zmenu zaviesť. Potvrdili však, že sa na nej pracuje a že hľadajú „udržateľné riešenie postavené na objektívnych kritériách“.