Niektoré reťazce čaká od nového roka veľká zmena. Z pultov by mal zmiznúť jeden druh vajec

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Jakub Baláž
TASR
Obchodné reťazce
Avizovaná zmena sa týka viacerých veľkých reťazcov, ktoré sa tak zapoja do celoeurópskej iniciatívy.

Predaj slepačích vajec z klietkových chovov by obchodné reťazce, združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO), mali v roku 2026 utlmovať a prestať s ním. Slovenskí obchodníci združení v Zväze obchodu (ZO) SR však budú klietkové vajcia predávať aj v budúcom roku. Uviedli to pre TASR predstavitelia oboch obchodných zväzov, ako aj oslovené reťazce.

Podľa predsedu SAMO Martina Krajčoviča by v roku 2026 malo prísť k utlmeniu predaja klietkových vajec v členských obchodných sieťach.

Pri predaji neklietkových vajec ide o záväzky obchodných sietí v rámci celej Európy. Nie je to teda vec, ktorá sa vzťahuje iba na SR, ale na celú EÚ. V starých členských krajinách mali hydinári šesť rokov na prípravu a v nových členských krajinách vrátane Slovenska až osem rokov na prípravu. Tento záväzok bol komunikovaný už v roku 2018 s tým, že počas roka 2025 sa predaj klietkových vajec utlmí,“ priblížil Krajčovič.

Všetci obchodníci podľa neho individuálne komunikujú so svojimi dodávateľmi vajec. „Máme záujem pokračovať v maximálne možnej miere v spolupráci so slovenskými dodávateľmi. Každý sa však bude musieť zariadiť podľa toho, aká bude situácia na trhu,“ vyhlásil predseda SAMO.

ZO SR zatiaľ ostáva pri súčasnom predaji

Slovenské obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR naďalej uprednostňujú slovenskú produkciu vajec, takže na ich pultoch budú pre spotrebiteľov dostupné slovenské vajíčka zo všetkých foriem chovov aj po 1. januári 2026,“ zdôraznil prezident ZO SR Filip Kasana.

Slovenské obchodné siete sa podľa Kasanu nepridali k iniciatíve zahraničných reťazcov ukončiť predaj vajec pochádzajúcich z obohateného klietkového chovu od januára 2026. Tým prejavujú voči domácim producentom vajec vyššiu mieru ústretovosti vzhľadom na ich reálne investičné možnosti postupne modernizovať chovy nosníc.

Čo na to reťazce?

Kaufland:

Náš záväzok nepredávať vajcia z nosníc klietkových chovov do konca kalendárneho roka 2025 stále pretrváva a intenzívne komunikujeme s našimi dodávateľmi, aby sme od nového roka zabezpečili dostatočnú ponuku vajec z neklietkových chovov, s cieľom v čo najväčšej možnej miere zachovať zastúpenie slovenských vajec na našich pultoch,“ poznamenala Nikoleta Lörincová, hovorkyňa Kauflandu.

Lidl:

Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa podľa jej hovorkyne Adriany Maštalircovej zaviazala ukončiť predaj vajec z klietkového chovu najneskôr do konca terajšieho obchodného roka (február 2026). „Na splnení tohto záväzku aktívne pracujeme a sortiment vajec z bezklietkového chovu rozširujeme postupne, v závislosti od dostupných možností. Okrem toho postupne nahrádzame vajcia aj vo výrobkoch našich privátnych značiek na bezklietkové,“ uviedla Maštalircová.

Ilustračná foto: TASR (Pavel Neubauer)

Tesco:

Naďalej pokračujeme v napĺňaní nášho záväzku ukončiť predaj vajec z klietkových chovov do konca roka 2025 v bežnom predaji. Tesco už ponúka širokú škálu rôznych druhov vajec, z ktorých si zákazníci môžu vybrať vrátane vajec z podstielky, voľného výbehu a bio vajec,“ dodala Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.

Terno a Kraj:

Potravinové reťazce Terno a Kraj rešpektujú záväzok nepredávať vajcia z klietkového chovu od 1. januára 2026,“ informoval Peter Vanek, marketingový manažér spoločnosti Terno real estate.

Coop Jednota:

COOP Jednota Slovensko podľa jej hovorkyne Jany Kuklovej dlhodobo podporuje trend zlepšovania podmienok chovov nosníc. „Zároveň považujeme za veľmi dôležitú udržateľnosť domácej produkcie vajec. Vajcia z podstielkového chovu aj voľného výbehu máme dlhodobo zaradené v portfóliu vlastných značiek COOP Jednota. Na pultoch domácej siete COOP Jednota budú slovenské vajíčka zo všetkých foriem chovov dostupné aj po 1. januári budúceho roka,“ doplnila Kuklová.

Biedronka:

V predajniach Biedronka na Slovensku sme nikdy nemali vajcia z klietkového chovu a ani ich nebudeme mať, ani pod privátnymi značkami, ani pod značkami dodávateľov,“ uzavrela tlačová kancelária spoločnosti Jerónimo Martins Slovensko.

