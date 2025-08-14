Niekedy má toho už plné zuby. Zora Czoborová prežíva smutnú zmenu vo svojom živote, s jej mamou je to inak ako doteraz

Známa fitneska je striktná a neoblomná, čo sa týka klientov, ktorých vedie na ceste za novým „ja“. Jej fit pobyty sú zakaždým takmer ihneď obsadené a do rúk profesionálky sa zveruje stále viac ľudí. Predcvičuje už dlhé roky a stále je záujem, dokonca k nej na tréningy chodia aj tí mladší. Kým v práci sa jej darí, v súkromí to má ťažšie.
Podľa známej fitnesky je správne neustále motivovať ľudí, ukázať im, že to dokážu a keď už náhodou nevládzu, presvedčiť ich a nedovoliť im, aby to vzdali. Práve vtedy totiž pochopia, že posúvajú svoje limity a zvládnu oveľa viac, než si mysleli, povedala Zora Czoborová v rozhovore pre Topky.
Priznala náročné chvíle
Jej tréningový prístup si zamilovalo mnoho nadšencov fitnesu. A zatiaľ čo sa na fit pobytoch stará o svojich zverencov, v osobnom živote je to zase milovaná mama, na ktorú nedá dopustiť. Už niekoľkokrát dala najavo na sociálnej sieti, ako si ju váži a dáva jej všetku lásku na svete. Zora je príkladná dcéra, ktorá mamu neopúšťa ani v náročnejších časoch. „Ja som vďačná za každú chvíľu, ktorú mám, vždy, keď som mimo práce, tak sme spolu. Aj teraz sme boli spolu 3 týždne na chalupe,“ ozrejmila fitneska.
Ako však ďalej priznala, nemá to jednoduché, keďže jej mama má opäť zdravotné problémy. „Je to trošku náročné, lebo maminka nemôže byť bez kyslíka a je imobilná na 95 percent, takže sa o ňu starám,“ vyšla s pravdou von. Hoci to robí z lásky k nej, aj ňou lomcujú rôzne emócie.
„Niekedy si poviem, že mám toho plné zuby. A potom, keď sa na ňu pozriem a tá láska a vôňa, keď sa vrátim do detských čias, že toto je presne to, čo mi mamina dávala, keď som bola dieťa, to objatie, tú lásku, tú starostlivosť. Na jednej strane je to náročné, na druhej mi to spôsobuje vnútornú slasť. Je to taká úprimná láska, ktorú môžem odovzdať,“ vyslovila úprimne krásne slová.
