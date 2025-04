Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Petra Polnišová sa podelila o zábavnú historku, z ktorej pôjdete do kolien

Jej najtypickejšou vlastnosťou, vďaka ktorej sa tiež stala na Slovensku známou, je zmysel pre humor. Bez úsmevu by nemohla žiť, čo dokazuje obľúbená herečka na sociálnych sieťach, ale aj kdekoľvek sa objaví. Málokto si vie predstaviť, že by jej kútiky úst nesmerovali nahor. Často sa zasmeje aj počas svojich ciest do zahraničia, kde už neraz zažila vtipnú príhodu. Rada spomína obzvlášť na jeden nezabudnuteľný moment, ktorý mnohých pobaví.

Smiech je nepochybne najlepším liekom. O čom by to celé bolo, ak by bol človek len smutný a stále bez nálady? To si nevie predstaviť ani Petra Polnišová, ktorá sa rada a často smeje, čo sa deje aj vtedy, keď niekam cestuje. Raz sa vydala do Talianska, na ktoré len tak ľahko nezabudne, ako uviedla pre Topky. Na tomto výlete sa jej totiž stala jedna nevšedná vec, ktorá jej utkvela v pamäti. Natrafila na jedno záhadné zariadenie v kúpeľni, ktoré nevedela identifikovať.

Nespoznala bidet

Krásy talianskej krajiny sú nespochybniteľné a samozrejmé, no iné to bolo v prípade momentu, v ktorom bol stredobodom pozornosti bidet. Ten totiž dovtedy ešte nikdy nevidela. „Bola som tam pred 25 rokmi a uvidela som prvýkrát v živote bidet. A ja som si naozaj myslela, že to je vaňa pre deti. Myslela som si to rok, až kým ma kamaráti nevyviedli z omylu,“ uviedla a nasledoval smiech.

Herečka nedokázala vôbec pochopiť, na čo to tam majú. „Chvalabohu, dnes som už múdrejšia,“ doplnila Petra a prezradila, že taká istá reakcia bola aj u jej kamarátky a komičky Evelyn. „Keď som rozprávala tú historku Eve, ona skoro spadla zo stoličky!“ priznala Petra, podľa ktorej to ľudia za komunizmu nemali odkiaľ vedieť, že vo svete sa používa bidet.

