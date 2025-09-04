Niečo sa stane, hovorí Trump: Zelenskyj a Putin zatiaľ nie sú pripravení sa stretnúť. Dohodnúť mier je ťažšie, ako čakal

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Samit Putin-Zelenskyj je v nedohľadne.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj zatiaľ nie sú pripravení viesť spoločné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Šéf Bieleho domu je však napriek tomu naďalej odhodlaný usilovať sa o mierovú dohodu. Uviedol to v rozhovore pre televíziu CBS News.

Svoj postoj k súčasnej situácii Trump označil ako optimistický a zároveň realistický. „Sledoval som to, videl som to a hovoril som o tom s prezidentom Putinom a prezidentom Zelenským. Niečo sa stane, ale oni ešte nie sú pripravení. Ale niečo sa stane. Dokážeme to,“ vyhlásil.

Je to náročnejšie, ako čakal

Americký prezident sa tak vyjadril v čase pokračujúcich ruských útokov na Ukrajinu. Pri veľkom ruskom útoku na Kyjev minulý týždeň zahynulo až 25 osôb vrátane detí. Trump v reakcii uviedol, že s ruskými útokmi je nespokojný, avšak naďalej sa bude pokúšať o mierovú dohodu. Opätovne pripustil, že ukončenie vojny na Ukrajine je náročnejšie, ako pôvodne predpokladal.

Trump sa vyjadril aj k stredajšej vojenskej prehliadke v Pekingu, na ktorej sa zúčastnili aj lídri Ruska a Severnej Kórey. „Chápem dôvod, prečo to urobili, a dúfali, že to sledujem, a ja som to sledoval,“ povedal Trump. „Mám s nimi všetkými veľmi dobré vzťahy. Aké dobré, to zistíme v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov,“ podotkol.

Šéf Bieleho domu počas prehliadky prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirovali proti Spojeným štátom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zelenského nápady sú neprijateľné: Kremeľ nechce európskych vojakov na Ukrajine, lídrom posiela varovanie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac