Celý čas na to čakali a mali pravdu. Ani tento rok nebude v šou Love Island chýbať influencer, diváci nadšene reagujú

Foto: Instagram (honzimichalek) / VOYO

Dana Kleinová
Love Island
Diváci na Honzu čakali už od minulého roka.

O napätie a drámu zatiaľ šou Love Island nemá núdzu. Kamery úpenlivo sledujú Patríciu a jej ďalšie kroky po tom, ako priznala, že stále niečo cíti k Danielovi, a ak by sa nestretli ešte pred šou, určite by sa podľa nej spárovali. To sa však nestalo, a tak spáva v posteli s Jakubom. 

Nepárny počet súťažiacich, nový muž za dverami a prvý „bombshell“ – šou Love Island vie, ako si udržať pozornosť divákov. Na konci druhej epizódy počas Ibiza párty dostali dievčatá správu, že každá párty má svoju VIP zónu, kam tentoraz smú len ony. Tam na ne čakal záhadný chlap, ktorého identita je dnes už odhalená. Ako informovala Markíza, do deja vstupuje český influencer Honza Michálek.

Viac z témy Love Island:
1.
Strhla sa na ňu lavína kritiky. Súťažiaca zo šou Love Island leží divákom v žalúdku, neuveríte, ku komu ju prirovnali
2.
Predpovede im vôbec nevyšli. Šou Love Island predstavila prvé páry, diváci sú zo srdiečok poriadne v šoku
3.
Nový Love Island ani nezačal a ľudia sa posmievajú súťažiacim pre vec, za ktorú nemôžu. Toto sa im však predsa len páči
Zobraziť všetky články (15)

S prvým „bombshellom“ sú viac než spokojní

O účasti Honzu sa špekulovalo už predošlú sériu, keď sa prvou „bombshell“ stala jeho bývalá partnerka Dominique Alagia. V tom čase už boli samozrejme rozídení, no diváci verili, že by si ju na ostrov lásky mohol prísť tiktoker získať späť. To sa nestalo, no fanúšikovia šou sa nakoniec predsa len dočkali.

V momente, ako boli v ukážke ukázané prvé zábery na Honzu, divákom stačilo vidieť časť jeho trupu a potetovanú ruku, aby hneď uhádli, že je to práve on, kto poblázni srdcia súťažiacich. A nielen ich, ako ukázali komentáre.

„Za mňa top ťah,“ uznala diváčka. Druhá zas písala: „Konečne favorit.“ Iné komentáre zneli napríklad: „Tomuto hovorím „bombshell“ a nie to, čo tam chodilo predošlé roky.“ alebo „S jeho príchodom to konečne ožilo.“ 

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Z Honzu sú tak diváci jednoznačne nadšení, avšak nepáči sa im, s kým by mal byť v páre. „Honzi je riadny sympaťák, ale určite sa k nemu nehodí Patrície,“ napísal niekto. Ľudia pritom začali žartovať, že sa Patrícii páči každý muž, ktorého nájde za dverami, keďže doposiaľ tvorila pár s Jakubom, ktorého našla pri svojom odchode z vily za spomínanými dverami.

V komentároch sa našla aj jeho ex Alagia. Napísala: „Hell yeah!!!!“ Nie je to pritom tak dávno, čo dvojica spolu natočila hneď niekoľko videí, dokazujúc, že hoci sa ich cesty ako páru rozišli, po čase našli aspoň spoločné priateľstvo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
O tomto je Farma? Pýtajú sa pobúrení diváci. Stačila jediná scéna a z obľúbenej šou…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac