Celý čas na to čakali a mali pravdu. Ani tento rok nebude v šou Love Island chýbať influencer, diváci nadšene reagujú

O napätie a drámu zatiaľ šou Love Island nemá núdzu. Kamery úpenlivo sledujú Patríciu a jej ďalšie kroky po tom, ako priznala, že stále niečo cíti k Danielovi, a ak by sa nestretli ešte pred šou, určite by sa podľa nej spárovali. To sa však nestalo, a tak spáva v posteli s Jakubom.
Nepárny počet súťažiacich, nový muž za dverami a prvý „bombshell“ – šou Love Island vie, ako si udržať pozornosť divákov. Na konci druhej epizódy počas Ibiza párty dostali dievčatá správu, že každá párty má svoju VIP zónu, kam tentoraz smú len ony. Tam na ne čakal záhadný chlap, ktorého identita je dnes už odhalená. Ako informovala Markíza, do deja vstupuje český influencer Honza Michálek.
S prvým „bombshellom“ sú viac než spokojní
O účasti Honzu sa špekulovalo už predošlú sériu, keď sa prvou „bombshell“ stala jeho bývalá partnerka Dominique Alagia. V tom čase už boli samozrejme rozídení, no diváci verili, že by si ju na ostrov lásky mohol prísť tiktoker získať späť. To sa nestalo, no fanúšikovia šou sa nakoniec predsa len dočkali.
V momente, ako boli v ukážke ukázané prvé zábery na Honzu, divákom stačilo vidieť časť jeho trupu a potetovanú ruku, aby hneď uhádli, že je to práve on, kto poblázni srdcia súťažiacich. A nielen ich, ako ukázali komentáre.
„Za mňa top ťah,“ uznala diváčka. Druhá zas písala: „Konečne favorit.“ Iné komentáre zneli napríklad: „Tomuto hovorím „bombshell“ a nie to, čo tam chodilo predošlé roky.“ alebo „S jeho príchodom to konečne ožilo.“
Z Honzu sú tak diváci jednoznačne nadšení, avšak nepáči sa im, s kým by mal byť v páre. „Honzi je riadny sympaťák, ale určite sa k nemu nehodí Patrície,“ napísal niekto. Ľudia pritom začali žartovať, že sa Patrícii páči každý muž, ktorého nájde za dverami, keďže doposiaľ tvorila pár s Jakubom, ktorého našla pri svojom odchode z vily za spomínanými dverami.
V komentároch sa našla aj jeho ex Alagia. Napísala: „Hell yeah!!!!“ Nie je to pritom tak dávno, čo dvojica spolu natočila hneď niekoľko videí, dokazujúc, že hoci sa ich cesty ako páru rozišli, po čase našli aspoň spoločné priateľstvo.
