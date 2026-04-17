Nezaplatíte kartou a nevyberiete peniaze z bankomatu: Najväčšia banka má výpadok služieb

Ak si cez víkend plánujete vybrať peniaze, zaplatiť mobilom alebo skontrolovať stav účtu, môžete naraziť na problém. Najväčšia banka na Slovensku totiž chystá rozsiahlu odstávku, ktorá na niekoľko hodín výrazne obmedzí bežné fungovanie služieb.
O plánovaných výpadkoch informovala samotná Slovenská sporiteľňa s tým, že dôvodom je modernizácia systémov a zlepšenie rýchlosti aj bezpečnosti služieb. Obmedzenia nastanú od piatka 17. apríla do soboty 18. apríla 2026 a dotknú sa kariet, bankomatov aj internet bankingu.
V noci nefungovali karty ani bankomaty
Najvýraznejší výpadok nastal dnes v noci medzi 0.00 a 1.30 h, keď nebolo možné používať debetné karty, bankomaty ani vkladomaty. Obmedzenia sa dotkli aj platieb na internete a mobilných platieb. Tieto služby by už mali byť v tejto chvíli opäť dostupné, banka však upozorňovala aj na možné krátkodobé komplikácie.
Aktuálne obmedzenia sa týkajú správy kariet
Počas dnešného rána nie je možné vykonávať niektoré operácie v internet bankingu George a mobilnej aplikácii. Ide najmä o správu debetných kariet, napríklad ich aktiváciu, blokovanie, zmenu limitov alebo zobrazenie PIN kódu. Ostatné základné funkcie by mali byť dostupné, no banka odporúča počítať s možnými obmedzeniami.
Slovenská sporiteľňa zároveň upozornila, že ďalšia vlna obmedzení príde v sobotu 18. apríla. V ranných hodinách nebudú fungovať viaceré digitálne služby vrátane internet bankingu a mobilnej aplikácie. Po ich obnovení budú niektoré funkcie fungovať len obmedzene, napríklad platby sa môžu zobrazovať ako spracovávané a zostatky na účtoch nemusia byť aktuálne.
Banka klientom odporúčala pripraviť sa na odstávku vopred, napríklad výberom hotovosti. Zároveň sa za dočasné obmedzenia ospravedlnila.
Nahlásiť chybu v článku