Nevedomosť neospravedlňuje: Viacerým živnostníkom hrozia pokuty, chybná platba poistného vedie k sankciám

Čoraz viac povinností sa presúva do elektronického prostredia a úkony sa tým uľahčujú. Po tom, ako však Sociálna poisťovňa a iné inštitúcie prestanú posielať informácie poštou, je potrebné ustriehnuť si ich online. Nevedomosť vás totiž neospravedlňuje pred pokutou.
Od januára 2025 začala Sociálna poisťovňa živnostníkom posielať nové výmery poistného výlučne elektronicky, pripomína portál techbyte. Napriek tomu sa našli takí podnikatelia a živnostníci, ktorí túto zmenu nepostrehli a keďže výmer nedostali tradične poštou, poistné za január uhradili podľa starých údajov z roku 2024. Teraz z toho môžu mať problém, na ktorý upozornil v Rádiu Slovensko redaktor Rastislav Dubovský.
Nedoplatky môžu viesť k sankciám
Živnostníci boli dlhé roky zvyknutí, že im aktualizované výmery poistného prichádzajú obálkou prostredníctvom pošty. Po novom ich však dostávajú len elektronicky. Tí, ktorí si túto zmenu neuvedomili, mohli poistné za január uhradiť podľa starých údajov z roku 2024, čím došlo k drobným nedoplatkom, ktoré môžu pri dlhodobom prehliadaní narastať a viesť aj k sankciám.
„Obdobný scenár sa pritom môže udiať aj o pár týždňov, keď Sociálna poisťovňa spracuje dáta za rok 2025,“ varuje portál.
Týka sa to napríklad malých podnikateľov, ktorí sú zvyknutí komunikovať so Sociálnou poisťovňou elektronicky len v nevyhnutých prípadoch a to najmä pri podávaní daňového priznania.
