Nevedela chodiť, rozprávať ani prehĺtať: Žena zomrela na besnotu po tom, ako ju počas dovolenky poškriabalo šteňa

Tragická udalosť pripomína, aké nebezpečné môžu byť aj zdanlivo nevinné kontakty so zvieratami v zahraničí. Žena z Veľkej Británie podľahla besnote po tom, ako ju počas dovolenky v Maroku len mierne poškriabalo túlavé šteňa. Po návrate domov sa cítila v poriadku, no neskôr sa jej zdravotný stav dramaticky zhoršil.

Na prípad upozornila stanica BBC, ktorá uviedla, že žena menom Yvonne Ford mala počas februárovej dovolenky v Maroku iba ľahký kontakt s túlavým psom. Považovala to za bezvýznamné a nevyhľadala lekársku pomoc. O niekoľko mesiacov neskôr však ochorela na besnotu, ktorú sa už nedalo zastaviť.

Najskôr ju bolela hlava, potom už nedokázala rozprávať ani prehĺtať

Dcéra zosnulej, Robyn Thomson, napísala na sociálnych sieťach, že jej mama si škrabanec od šteňaťa najskôr vôbec nevšímala. Prvé ťažkosti sa objavili približne dva týždne pred smrťou. Spočiatku ju bolela hlava, neskôr stratila schopnosť chodiť, rozprávať, prehĺtať aj spať.

Lekári potvrdili, že išlo o besnotu, a pacientku previezli do nemocnice v Sheffielde, kde 11. júna zomrela. Britské úrady uviedli, že pre verejnosť nehrozí riziko, pretože prenos besnoty medzi ľuďmi nie je zdokumentovaný. Preventívne však zaočkovali ľudí, ktorí s pacientkou prišli do blízkeho kontaktu vrátane zdravotníckeho personálu.

Besnota sa môže rozvinúť aj po mesiacoch

Besnota je vírusové ochorenie, ktoré napáda nervový systém a mozog. Prenáša sa najčastejšie uhryznutím alebo škrabancom od infikovaného zvieraťa. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až deväťdesiatdeväť percent prípadov prenáša pes. Inkubačný čas býva zvyčajne tri až dvanásť týždňov, no môže sa líšiť.

Príznaky sa môžu objaviť aj po pár dňoch alebo až po rokoch. Medzi ne patrí napríklad tŕpnutie v mieste poranenia, silná úzkosť, halucinácie, problémy s dýchaním a nakoniec ochrnutie. Ak sa liečba nezačne bezprostredne po kontakte s vírusom, ochorenie je takmer vždy smrteľné.

Po návrate z rizikových oblastí netreba kontakt so zvieratami podceniť

Podľa údajov britských úradov sa v krajine od roku dvetisíc do roku dvetisícdvadsaťštyri vyskytlo len šesť prípadov besnoty, ktoré súviseli s kontaktom so zvieraťom v zahraničí. Riziko je však stále vysoké najmä v Ázii a Afrike. Ľuďom sa preto odporúča vyhnúť sa blízkemu kontaktu so zvieratami, a to najmä so psami, mačkami a opicami.

Pred cestou do rizikovej oblasti je vhodné poradiť sa s lekárom ohľadom očkovania proti besnote. V prípade uhryznutia, škrabanca alebo akéhokoľvek kontaktu so slinami zvieraťa na otvorenú ranu treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Rodina varuje ostatných: Neignorujte ani drobné poranenie

„Nikdy by nám nenapadlo, že sa niečo také môže stať niekomu, koho milujeme,“ napísala na sociálnej sieti Robyn Thomson. Ľudí zároveň vyzvala, aby nepodceňovali ani najmenšie poranenie spôsobené zvieraťom, dali si zaočkovať domáce zvieratá a hovorili o týchto rizikách aj so svojím okolím.

Nemocnica, v ktorej Yvonne Ford zomrela, vyjadrila rodine sústrasť a potvrdila, že pacientka sa nakazila počas pobytu v zahraničí. „Našim pacientom sme poskytli špecializovanú starostlivosť, no napriek snahe tímu ochoreniu podľahla. Myslíme na jej rodinu v tomto ťažkom období,“ uviedla hlavná lekárka Jane McNicholas zo siete nemocníc v Sheffielde.