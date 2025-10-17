Neustrážil si jazyk a povedal niečo, čo nemal. Úprimné priznanie herca z Dunaja o vtipnej príhode, ktorá mnohých pobaví

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Stala sa mu zaujímavá vec.

Mala to byť menšia epizódna postava, nakoniec dostáva čoraz viac priestoru. Reč je o Johannovi Müllerovi, príslušníkovi SS, ktorého stvárňuje Martin Nikodým. Ten sa z nečakanej príležitosti veľmi teší a po letnej pauze opäť trávi čas na pľaci. Neraz sa tam udejú zaujímavé veci, ktoré hercov rozosmejú. Sám priznal, že zažil jednu vtipnú príhodu, a zároveň odtajnil, ako je to pri natáčaní Dunaja, k vašim službám.  

Dej trinástej série dobového seriálu je v plnom prúde a diváci nemajú núdzi o šokujúce momenty a dramatické zvraty. Súčasťou je aj Martin Nikodým, ktorý sa zhostil svojej úlohy viac než presvedčivo. Ako uviedol v rozhovore pre Topky, jeho postava sa vyvíja tým správnym smerom.

Prezradil by tajomstvo?

„V mojom prípade sa začína príjemne rozvetvovať ten Dunaj. Myslím tá postava, ktorá bola maličká, teda epizódna viac-menej, začíname mať trošku nejaký charakter, trošku viac priestoru dostávame, Müller a Krüger. Vždy sme boli tí, ktorí len kryjú chrbát Jankovi Koleníkovi, ale teraz tam hráme občas aj svoje veci. Trošku narástli tie naše postavy,“ pochvaľuje si herec, ktorý spomenul taktiež svojho kolegu Jána Slezáka. Ten hrá v Dunaji Gerharda Krügera, ktorý momentálne zažíva romantiku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Ako ďalej herec prezradil, svoju postavu charakterizuje ako bratislavského lenivca, ktorý sa zašíva, má svoju rodinu, no je trochu intrigán a klebetník. A hoci taký je pred kamerami, v súkromí to o ňom nemožno povedať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)

„Keď mi povieš tajomstvo, ja ho neposuniem, nikdy,“ poznamenal herec s úsmevom a pokračoval: „Keď už poznáme svoje okolie, tak už presne viem, komu môžem čo povedať. A že, keď naozaj niečo chcem, aby sa to dozvedeli iní ľudia, tak viem presne, komu to mám povedať, lebo on jednoducho nedokáže to tajomstvo udržať a musí ho pustiť von.“

Poriadne zahrešil so zapnutým mikrofónom

