Netflix urobil jednu vec, ktorá naštvala ľudí: Na finále Stranger Things čakáme skoro 10 rokov, no fanúšikovia zúria

Znie to neuveriteľne, ale prvá séria Stranger Things uzrela svetlo sveta ešte v roku 2016 a štvrtá v roku 2022. A odvtedy netrpezlivo čakáme, pretože ešte stále nevieme, ako sa tento mnohými milovaný seriál uzavrie. Aj keď to trvalo takmer 10 rokov, už sa táto chvíľa nezadržateľne blíži. Konečne poznáme dátum premiéry očakávaného finále. No keď sa ho dozviete, možno sa vám skriví úsmev.

Netflix v týchto dňoch už tradične usporiadal svoje podujatie s názvom Tudum, kde odtajnil viacero vzrušujúcich noviniek. A jednou z nich je dátum premiéry piatej a poslednej série Stranger Things. Ak ste si len ťažko zvykali na to, že červený streamovací gigant začal dávkovať svoje počiny postupne, v dvoch fázach, teraz vás nepotešíme.

Premiéra rozdelená až na tri časti. Navyše, počas Vianoc a Silvestra

Piata séria bude mať premiéru už na jeseň, čo znie samo osebe veľmi dobre, konkrétne buďte pred obrazovkami nachystaní 26. novembra. Ako sme vám už prezradili, nebudete ju môcť zhltnúť v tento deň celú, pretože dostaneme len prvé štyri časti.

Ďalších troch epizód sa dočkáme až 25. decembra, a to stále nie je všetko. Úplné finále bude mať premiéru 31. decembra, čo sa nemusí každému pozdávať. Ak si ju stihnete pozrieť ešte pred oslavami Nového roka, budete mať šťastie, pretože inak hrozí, že sa nevyhnete veľkým spoilerom, čo sa nemusí každému páčiť. Niektorí sú z toho rozhorčení už teraz.

Fanúšikom sa tento prístup nepozdáva

„Nemohli by to proste zverejniť celé naraz? Už sme unavení,“ objavilo sa na sociálnej sieti X. „Dobre, ale prečo druhá a tretia várka nie sú spolu?“ opýtal sa niekto ďalší.

„Ak bude finále trvať dve hodiny a uvedú ho dve hodiny pred polnocou, budem musieť stráviť Nový rok sledovaním seriálu,“ zamyslel sa nad tým, ako bude vyzerať tento nápad v praxi, ďalší sklamaný fanúšik.