Nespokojnosť s vládou je výrazná: 7 z 10 ľudí kritizuje domácu politiku, sklamanie panuje aj v zahraničí

Viac ako 70 percent občanov nie je spokojných s domácou politikou súčasnej vlády. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 2 050 respondentov.
Nespokojnosť s prácou vlády v domácej politike vyjadrilo celkovo 71 percent opýtaných. Ďalších 26 percent respondentov uviedlo, že sú spokojní. Odpoveď „neviem“ uviedli tri percentá opýtaných.
Spokojnosť so zahraničnou politikou
Účastníci prieskumu dostali aj otázku o tom, ako sú spokojní s prácou vlády v zahraničnej politike. V tomto prípade sa dve tretiny (66 percent) opýtaných vyjadrili, že sú nespokojné. Naopak, že sú spokojní, uvádzalo 29 percent. Päť percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku