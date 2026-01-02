Vybuchovali v obciach aj mestách: Nočné explózie bankomatov mali spoločný vzorec, polícia chytila podozrivých

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Explózie bankomatov znepokojovali obce aj mestá.

Kriminálna polícia odhalila a zadržala páchateľov výbuchu bankomatu, ku ktorému došlo v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa. Pri incidente zo 17. októbra 2025 vznikla krádežou finančnej hotovosti škoda vo výške takmer 40 000 eur, ďalších viac ako 45 000 eur predstavovalo poškodenie samotného bankomatu.

O prípade informovala polícia v svojom statuse na sociálnej sieti. Uviedla, že sa dlhodobo a intenzívne venuje prípadom vlámania do bankomatov pomocou výbuchu a následnej krádeže hotovosti, ktoré sa v posledných mesiacoch objavovali naprieč Slovenskom.

„Kriminálna polícia sa intenzívne zaoberá aj touto majetkovou trestnou činnosťou, prípadmi vlámania do bankomatov pomocou výbuchu a následnej krádeže finančnej hotovosti,“ uvádza polícia.

Zadržanie na odpočívadle pri Stupave

Na základe systematicky vykonávanej operatívno-pátracej činnosti sa policajtom podarilo 29. decembra 2025 v ranných hodinách stotožniť podozrivé vozidlo. V rámci spolupráce kriminálnej polície, pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a Bratislave, ako aj diaľničnej polície, boli na odpočívadle v Stupave zadržané tri podozrivé osoby cudzej štátnej príslušnosti.

So zadržanými osobami boli bezprostredne vykonané procesné úkony s cieľom riadneho objasnenia skutku. Vyšetrovateľ krajskej kriminálky v Trenčíne následne vzniesol obvinenie voči jednej osobe moldavskej štátnej príslušnosti pre zločin krádeže spáchanej vlámaním, konkrétne výbuchom do bankomatu a následnou krádežou finančnej hotovosti. Zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie a obvinený bol odovzdaný dozorujúcemu prokurátorovi.

Séria výbuchov naprieč Slovenskom

Výbuch v Tešedíkove zapadá do série podobných útokov, ku ktorým v posledných mesiacoch dochádzalo naprieč Slovenskom, od menších obcí až po mestské časti Bratislavy. V niektorých prípadoch explózie poškodili nielen bankomaty, ale aj okolité budovy, vrátane obecných úradov či iných verejných priestorov.

Polícia zdôrazňuje, že prípad ešte nie je uzavretý. „V súčasnosti naďalej prebiehajú ďalšie procesné úkony za účelom objasnenia obdobného skutku výbuchu bankomatu a následnej krádeže finančnej hotovosti, ako aj preverovania ďalších súvisiacich skutočností,“ uviedla s tým, že ďalšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.

