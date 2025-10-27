Nenechajte si ujsť túto filmovú novinku: Diváci chvália napínavý dej. Je absolútnym hitom Netflixu, má hodnotenie 79 %

Nová snímka rozpráva o najkritickejších minútach ľudstva tak realisticky, že budete mať pocit, akoby ste boli priamo v centre rozhodnutí, ktoré môžu ukončiť celú civilizáciu. Ocitnete sa v troch paralelných vesmíroch, ktoré vás úplne pohltia.
Apokalyptický politický triler A House of Dynamite, ktorý mal na Netflixe premiéru len pred pár dňami, sa okamžite stal jedným z najdiskutovanejších filmov roka. Dokonca ovládol rebríčky sledovanosti vo viac ako 90 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Snímka mala svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, kde bola nominovaná na Zlatého leva.
Jedna chyba môže znamenať koniec celej civilizácie
Dej filmu sa odohráva počas jedného šialeného rána vo Washinghtone, keď americká vláda zisťuje, že nad Tichým oceánom letí neidentifikovaná strela. Nie je jasné, kto ju odpálil, no čas neúprosne beží.
Na rozdiel od iných katastrofických filmov sa A House of Dynamite nespolieha na efekty. Napätie tu rastie z ticha, byrokratických dialógov a pocitu, že jedno zlé rozhodnutie môže znamenať koniec celej civilizácie.
Má hodnotenie 79 %
Kým na filmovom portáli ČSFD diváci udelili filmu hodnotenie 65 %, tak na Rotten Tomatoes to je až 79 %. Diváci chvália najmä poriadne napínavý dej, no zároveň kritizujú slabší koniec filmu.
Zároveň vyzdvihli, že príbeh je zobrazený prostredníctvom troch odlišných pohľadov, čo mu dodáva ešte väčšiu hĺbku. Každá z troch línií – vojenská politická a osobná – totiž ukazuje rovnaké udalosti z inej perspektívy, vďaka čomu je film emocionálne intenzívny.
