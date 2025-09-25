Nemecko sa pripravuje na najhorší scenár: Armáda aj nemocnice v pohotovosti, otvorene hovorí o vojne Ruska s NATO

Nemecko sa pripravuje na scenár, ktorý by znamenal najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny. Ak by vypukol rozsiahly konflikt medzi NATO a Ruskom, zdravotnícke služby Bundeswehru by museli denne ošetriť približne tisíc ranených vojakov.
Ako informuje agentúra Reuters, s týmto číslom pracuje hlavný lekár nemeckých ozbrojených síl Ralf Hoffmann. Odhad vychádza zo skúseností s vojnou na Ukrajine, ktorá ukázala, že moderné boje prinášajú oveľa vyšší počet ťažkých zranení.
Prípravy na možný útok Moskvy
NATO varuje, že Rusko by mohlo byť schopné zaútočiť už od roku 2029. Hoci Moskva tvrdenia odmieta, incidenty s dronmi a lietadlami, ktoré narúšajú aliančný vzdušný priestor, vyvolávajú rastúce napätie. Podľa Hoffmanna bude rozhodujúca intenzita bojov, no reálne treba počítať s tisíckou zranených denne.
Lekcie z Ukrajiny
Vojna na Ukrajine zmenila charakter bojov. Kým kedysi dominovali strelné poranenia, dnes sú časté devastujúce zranenia spôsobené výbuchmi, popáleniny a útoky dronov. Evakuácia ranených sa často komplikuje, pretože bezpilotné lietadlá neustále monitorujú priestor. „Ukrajinci často nedokážu dostať zranených včas do bezpečia,“ upozornil Hoffmann.
Nemecko preto plánuje posilniť evakuáciu ranených. Okrem lietadiel zvažuje nemocničné vlaky aj autobusy. Po prvotnom ošetrení na fronte by vojaci smerovali do Nemecka, kde by sa o nich starali civilné nemocnice. Podľa Hoffmanna by bolo potrebné vyčleniť približne 15 000 lôžok z celkovej kapacity 440 000. Zdravotnícka služba Bundeswehru má 15 000 členov, no v prípade konfliktu by sa musela rozšíriť.
Nahlásiť chybu v článku