Nemecko sa pripravuje na najhorší scenár: Armáda aj nemocnice v pohotovosti, otvorene hovorí o vojne Ruska s NATO

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Nemecko otvorene hovorí o vojne.

Nemecko sa pripravuje na scenár, ktorý by znamenal najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny. Ak by vypukol rozsiahly konflikt medzi NATO a Ruskom, zdravotnícke služby Bundeswehru by museli denne ošetriť približne tisíc ranených vojakov.

Ako informuje agentúra Reuters, s týmto číslom pracuje hlavný lekár nemeckých ozbrojených síl Ralf Hoffmann. Odhad vychádza zo skúseností s vojnou na Ukrajine, ktorá ukázala, že moderné boje prinášajú oveľa vyšší počet ťažkých zranení.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Slovensko je na zozname, bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“, potvrdila Európska komisia
2.
Toto vraj Putin presne chce a nesmieme mu to dovoliť: NATO sa podľa Pistoriusa nemá nechať zatiahnuť do ruskej hry
3.
Kremeľ testuje Západ aj Putina: Vo vojenskej uniforme trénuje prst na jadrovej spúšti. Nehoda nie je vylúčená
Zobraziť všetky články (1259)

Prípravy na možný útok Moskvy

NATO varuje, že Rusko by mohlo byť schopné zaútočiť už od roku 2029. Hoci Moskva tvrdenia odmieta, incidenty s dronmi a lietadlami, ktoré narúšajú aliančný vzdušný priestor, vyvolávajú rastúce napätie. Podľa Hoffmanna bude rozhodujúca intenzita bojov, no reálne treba počítať s tisíckou zranených denne.

Lekcie z Ukrajiny

Vojna na Ukrajine zmenila charakter bojov. Kým kedysi dominovali strelné poranenia, dnes sú časté devastujúce zranenia spôsobené výbuchmi, popáleniny a útoky dronov. Evakuácia ranených sa často komplikuje, pretože bezpilotné lietadlá neustále monitorujú priestor. „Ukrajinci často nedokážu dostať zranených včas do bezpečia,“ upozornil Hoffmann.

Ilustračná foto: SITA/AP

Nemecko preto plánuje posilniť evakuáciu ranených. Okrem lietadiel zvažuje nemocničné vlaky aj autobusy. Po prvotnom ošetrení na fronte by vojaci smerovali do Nemecka, kde by sa o nich starali civilné nemocnice. Podľa Hoffmanna by bolo potrebné vyčleniť približne 15 000 lôžok z celkovej kapacity 440 000. Zdravotnícka služba Bundeswehru má 15 000 členov, no v prípade konfliktu by sa musela rozšíriť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini vo veľkom prejave na pôde OSN: Slovensko volá po mieri na Ukrajine, Izrael má…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac